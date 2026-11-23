La vía nacional Cúcuta-Pamplona, a la altura del corregimiento La Garita, en Los Patios, volvió a ser escenario de un trágico accidente de tránsito. El siniestro ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde de este sábado.

La víctima mortal fue Brayan Stiven Ramírez López, de 23 años. De acuerdo con las investigaciones preliminares de las autoridades, en el hecho también resultó herido Félix Emanuel Rozó Correa, de 15, quien presuntamente viajaba como parrillero y recibe atención médica en un centro asistencial.

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Según se pudo conocer, el joven, quien sería residente del asentamiento humano La Fortaleza, conducía su moto Suzuki DR 150, negra de placa HSU-79I, cuando, presuntamente, perdió el control y terminó estrellándose contra el separador vial.

Trascendió que una de las ilusiones de Brayan era tener su propia motocicleta. Con trabajo y mucho esfuerzo logró reunir el dinero para cumplir ese sueño, que finalmente terminó convirtiéndose en una pesadilla para su familia, que hoy llora su partida.

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En otro siniestro vial, ocurrido en el sector La Silla Coja del barrio San Luis, en Cúcuta, cuatro personas resultaron gravemente heridas luego de que el vehículo en el que se movilizaban chocara aparatosamente contra el separador de la vía.

Las víctimas viajaban en un automóvil Kia Picanto, blanco de placa NMU454, que quedó prácticamente destruido tras el fuerte impacto. Los cuatro ocupantes fueron trasladados en ambulancias a diferentes centros asistenciales.

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Las autoridades investigan las causas del accidente. Una de las hipótesis apunta a que el exceso de velocidad habría originado el siniestro.

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