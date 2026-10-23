Atentado con carro bomba en peaje de Casanare deja cuatro trabajadores heridos

La explosión de un vehículo en el peaje San Pedro, ubicado en la vía que comunica a Villanueva con Monterrey, en Casanare, generó una emergencia durante la madrugada de este viernes 23 de octubre. El hecho afectó la infraestructura del lugar y obligó a las autoridades a activar medidas para atender a las victimas y garantizar la seguridad en este corredor vial.

Cuatro trabajadores fueron trasladados a un hospital

Las cuatro personas heridas trabajan para la concesionaria Covioriente y fueron trasladadas al Hospital de Villanueva, donde recibieron atención médica. De acuerdo con la información conocida, su estado de salud es favorable.

Según las primeras versiones, un hombre habría llegado al sitio en el vehículo que posteriormente explotó. Al parecer, el sujeto abandonó el carro y escapó en una motocicleta segundos antes de la detonación.

Lea: El final del sueño de Carlos, murió el hombre detrás de Kingpapa en Cúcuta

La explosión ocasionó graves daños en las casetas de recaudo del peaje. Ante la emergencia, se habilitó un carril para permitir el paso de los conductores, mientras avanzaban las acciones de las autoridades en la zona.

Tras lo ocurrido, las autoridades anunciaron la realización de un consejo extraordinario de seguridad en Villanueva, con el propósito de definir medidas para controlar la situación de orden público y avanzar en las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, rechazó el atentado y anunció su desplazamiento al lugar para acompañar a la comunidad y visitar a las cuatro personas afectadas.

Ingrese: Tragedia tras la puerta: encontró a su hermana y a su cuñado muertos a disparos en el barrio Virgilio Barco, de Cúcuta

"Rechazo con toda contundencia el atentado ocurrido en el peaje de San Pedro, en el municipio de Villanueva. Estos hechos son inaceptables", manifestó el mandatario, quien insistió en que no se permitirá que la violencia ponga en riesgo a los habitantes del departamento.

Ortiz Zorro también aseguró que las acciones se coordinarán con la Fuerza Pública y las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido. Además, envió un mensaje a los casanareños y afirmó que el departamento no se dejará intimidar por estos hechos.

Por ahora, las autoridades deberán establecer quiénes están detrás de la explosión y las circunstancias en las que fue preparado y abandonado el vehículo en el peaje.

Con información de Vanguardia.

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13