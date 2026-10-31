Capturan a alias La Flaca, presunta integrante de Los Pepes, cuando recibía dinero de una extorsión

La Policía Nacional, a través de unidades del Gaula, reportó este sábado 31 de octubre que en las últimas horas logró la captura en flagrancia de alias La Flaca, presunta integrante del grupo delincuencial organizado Los Pepes, por el presunto delito de extorsión

Al parecer, la mujer habría citado a un comerciante en la carrera primera con Calle Murillo, para recibir una alta suma de dinero, exigidos presuntamente bajo amenazas de impedirle desarrollar su actividad comercial.

“Gracias a la denuncia oportuna y a la intervención de los uniformados, fue capturada en el momento en que, al parecer, recibía el dinero producto de la extorsión”, agrega el comunicado emitido por la metropolitana de Barranquilla.

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En su poder le hallaron la alta suma de dinero que habría recibido

Según el informe de las autoridades, durante el procedimiento, se logró la incautación de dinero en efectivo y un teléfono celular que será sometido a verificación para establecer su posible relación con este y otros hechos extorsivos.

“Según las investigaciones preliminares, alias La Flaca, presuntamente, cumplía la función de recaudar los dineros exigidos a las víctimas”, mencionó la Policía metropolitana de Barranquilla.

Por su parte, el coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, reiteró que la institución mantiene acciones contundentes y articuladas con la Fiscalía General de la Nación para combatir la extorsión, proteger a los comerciantes y llevar ante la justicia a quienes pretenden intimidar a la ciudadanía mediante exigencias económicas ilegales.

Terminó diciendo que la Policía Nacional invita a denunciar cualquier caso de extorsión a través de la línea gratuita del Gaula 165 o la línea contra el crimen 317 896 5523, con absoluta reserva.

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