La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Sucesos
11
/judicial
Judicial
Sucesos
44624
Sucesos
Casi cinco toneladas de cocaína fueron incautadas en aeropuertos en un solo mes
Entre los hallazgos hubo cargamentos de cocaína camuflados en café y cerveza que tenían como destino España.
Authored by
crojas
Cocaína
Colprensa
Colprensa
Martes, 6 de Octubre de 2026

En tan solo un mes la Policía Antinarcóticos ha incautado cerca de cinco toneladas de cocaína en diferentes aeropuertos a nivel nacional. 32 personas fueron capturadas.

La operación fue denominada JOTAM, orientada a afectar las dinámicas del tráfico internacional de estupefacientes.

Y concretamente logró la incautación de 4.921,5 kilos de cocaína y 96,7 kilos de marihuana, además de la detección de 103 casos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Le puede interesar:  Cancillería encuentra presuntas irregularidades en contratos de 2026 por $92.846 millones

La mayoría de esa droga estaba oculta y mezclada  con productos de exportación, elementos tipo souvenir, equipajes, envíos de correo, sustancias adheridas al cuerpo e incluso mediante ingesta.  

Entre las operaciones más destacadas se encuentra la  incautación de 1.211 kilos de cocaína mezclados con café, con destino a Barcelona, España, y la identificación de un cargamento de 3.500 kilos de cocaína mezclados con cerveza, que tendría como destino Toledo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Unipamplona.
Unipamplona.
Ya hay cronograma para la elección del nuevo rector de la Universidad de Pamplona
La Opinión
Acciones contra la violencia de género.
Acciones contra la violencia de género.
Violencia contra la mujer, un problema silencioso en Cúcuta
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Las empresas que no tienen plantas eléctricas les toca cerrar, porque con los cortes de energía no pueden operar. / Foto: cortesía
Las empresas que no tienen plantas eléctricas les toca cerrar, porque con los cortes de energía no pueden operar. / Foto: cortesía
Se apaga la vida productiva de San Antonio y otras zonas del Táchira por la crisis eléctrica en Venezuela
Leonardo Favio Oliveros