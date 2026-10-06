Casi cinco toneladas de cocaína fueron incautadas en aeropuertos en un solo mes

En tan solo un mes la Policía Antinarcóticos ha incautado cerca de cinco toneladas de cocaína en diferentes aeropuertos a nivel nacional. 32 personas fueron capturadas.

La operación fue denominada JOTAM, orientada a afectar las dinámicas del tráfico internacional de estupefacientes.

Y concretamente logró la incautación de 4.921,5 kilos de cocaína y 96,7 kilos de marihuana, además de la detección de 103 casos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

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La mayoría de esa droga estaba oculta y mezclada con productos de exportación, elementos tipo souvenir, equipajes, envíos de correo, sustancias adheridas al cuerpo e incluso mediante ingesta.

Entre las operaciones más destacadas se encuentra la incautación de 1.211 kilos de cocaína mezclados con café, con destino a Barcelona, España, y la identificación de un cargamento de 3.500 kilos de cocaína mezclados con cerveza, que tendría como destino Toledo.

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