Dos personas salieron ilesas tras accidente de una avioneta en Cundinamarca

Dos personas salieron ilesas luego de precipitarse a tierra la aeronave tipo Cessna C-206, de matrícula HK4368, en zona rural del municipio de Gachancipá, a 44 kilómetros al norte de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca.



Así lo reportó la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (Diacc) que informó que la avioneta despegó a las 3.36 pm desde el aeropuerto de Guaymaral y media hora después se declaró en emergencia y se vio forzada a aterrizar.



Según las primeras versiones de la investigación, el motor de la avioneta habría sufrido una falla, lo que obligó a los pilotos a adoptar medidas preventivas. En la aeronave se encontraban dos ocupantes, los cuales resultaron ilesos.

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Los investigadores de la DIACC ya se desplazaron al lugar para adelantar la investigación técnica que permitirá establecer las causas del suceso.



Además, en el lugar de los hechos también hacen presencia el cuerpo de Bomberos del municipio, ambulancias y Policías, quienes atienden la emergencia.

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