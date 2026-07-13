Ejército abatió a alias Diamante, señalado cabecilla del Clan del Golfo

“Como resultado de la ofensiva sostenida que adelanta la Fuerza de Despliegue Rápido No. 7 del Ejército Nacional, en las últimas horas fue abatido, en desarrollo de operaciones militares, alias Diamante, presunto cabecilla de una comisión de la subestructura Manuel Alexander Ariza del Clan del Golfo. La operación se llevó a cabo en zona rural de Montecristo, sur de Bolívar, donde las tropas neutralizaron a este individuo, señalado de delinquir y atemorizar a la población entre los municipios de El Bagre y Segovia, en Antioquia”.

Así confirmó la Séptima División del Ejército Nacional, a través de su cuenta de X, la muerte de uno de los hombres más buscados en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio. La institución agregó que este resultado hace parte de una operación continuada que, en las últimas dos semanas, también permitió la captura de cuatro presuntos integrantes de esa estructura armada y la recuperación de un menor de edad.

El operativo contra alias Diamante se desarrolló en la vereda Los Tomates, zona rural de Montecristo. De acuerdo con el Ejército, los combates ocurrieron el pasado 8 de julio, cuando las tropas se enfrentaron a integrantes de esa organización criminal que opera en el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño.

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Tras las verificaciones realizadas por las autoridades, se confirmó que uno de los fallecidos era alias Diamante. Su cuerpo fue recibido el 9 de julio en una funeraria de Zaragoza (Antioquia) y posteriormente trasladado a Medicina Legal, donde la Sijín adelantó los procedimientos de identificación e investigación. Según información de inteligencia militar, el hombre tenía aproximadamente 43 años y llevaba cerca de 15 años vinculado a grupos armados ilegales.

De acuerdo con las investigaciones, alias Diamante inició su trayectoria criminal en estructuras de las extintas Autodefensas y posteriormente ingresó al Clan del Golfo, donde habría ascendido hasta convertirse en el segundo cabecilla de una comisión de la subestructura Manuel Alexander Ariza.

Las autoridades lo señalaban de promover enfrentamientos armados contra integrantes del Eln y grupos armados residuales, confrontaciones que habrían provocado desplazamientos forzados, temor entre las comunidades y otras afectaciones a la población civil en municipios de Bolívar y Antioquia.

Además, los organismos de inteligencia lo relacionan con el control de corredores estratégicos utilizados para la movilidad de integrantes del Clan del Golfo entre ambos departamentos y con zonas clave para economías ilegales ligadas a la explotación aurífera en municipios como El Bagre, Zaragoza, Montecristo y Santa Rosa del Sur.