La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Sucesos
11
/judicial
Judicial
Sucesos
44624
Sucesos
Ejército abatió a alias Diamante, señalado cabecilla del Clan del Golfo
Era investigado por su presunta participación en enfrentamientos armados y el control de corredores ilegales entre Bolívar y Antioquia.
Authored by
dsifontes
ALIAS DIAMANTE
Colprensa
Colprensa
Lunes, 13 de Julio de 2026

“Como resultado de la ofensiva sostenida que adelanta la Fuerza de Despliegue Rápido No. 7 del Ejército Nacional, en las últimas horas fue abatido, en desarrollo de operaciones militares, alias Diamante, presunto cabecilla de una comisión de la subestructura Manuel Alexander Ariza del Clan del Golfo. La operación se llevó a cabo en zona rural de Montecristo, sur de Bolívar, donde las tropas neutralizaron a este individuo, señalado de delinquir y atemorizar a la población entre los municipios de El Bagre y Segovia, en Antioquia”.

Así confirmó la Séptima División del Ejército Nacional, a través de su cuenta de X, la muerte de uno de los hombres más buscados en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio. La institución agregó que este resultado hace parte de una operación continuada que, en las últimas dos semanas, también permitió la captura de cuatro presuntos integrantes de esa estructura armada y la recuperación de un menor de edad.

El operativo contra alias Diamante se desarrolló en la vereda Los Tomates, zona rural de Montecristo. De acuerdo con el Ejército, los combates ocurrieron el pasado 8 de julio, cuando las tropas se enfrentaron a integrantes de esa organización criminal que opera en el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño.

Puede leer: ¿Le toca trabajar este festivo del 13 de julio? Esto le deben pagar

Tras las verificaciones realizadas por las autoridades, se confirmó que uno de los fallecidos era alias Diamante. Su cuerpo fue recibido el 9 de julio en una funeraria de Zaragoza (Antioquia) y posteriormente trasladado a Medicina Legal, donde la Sijín adelantó los procedimientos de identificación e investigación. Según información de inteligencia militar, el hombre tenía aproximadamente 43 años y llevaba cerca de 15 años vinculado a grupos armados ilegales.

De acuerdo con las investigaciones, alias Diamante inició su trayectoria criminal en estructuras de las extintas Autodefensas y posteriormente ingresó al Clan del Golfo, donde habría ascendido hasta convertirse en el segundo cabecilla de una comisión de la subestructura Manuel Alexander Ariza.

Las autoridades lo señalaban de promover enfrentamientos armados contra integrantes del Eln y grupos armados residuales, confrontaciones que habrían provocado desplazamientos forzados, temor entre las comunidades y otras afectaciones a la población civil en municipios de Bolívar y Antioquia.

Además, los organismos de inteligencia lo relacionan con el control de corredores estratégicos utilizados para la movilidad de integrantes del Clan del Golfo entre ambos departamentos y con zonas clave para economías ilegales ligadas a la explotación aurífera en municipios como El Bagre, Zaragoza, Montecristo y Santa Rosa del Sur.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .

Recomendados para ti
Temas del Día
El entrenador de ciclismo que desafió el concreto para buscar vidas en La Guaira, Venezuela
El entrenador de ciclismo que desafió el concreto para buscar vidas en La Guaira, Venezuela
El entrenador de ciclismo que desafió el concreto para buscar vidas en La Guaira, Venezuela
Keila Vílchez B.
La biodiversidad encontró sus mejores retratos en la Ruta de la Esperanza.
La biodiversidad encontró sus mejores retratos en la Ruta de la Esperanza.
La biodiversidad encontró sus mejores retratos en la Fotomaratón Ruta de la Esperanza
La Opinión
Choque Poste Anillo Vial Oriental
Choque Poste Anillo Vial Oriental
Un roce con el andén y un golpe seco con un poste: así fue el mortal choque de un motociclista en Villa del Rosario
La Opinión