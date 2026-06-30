Fue abatido alias Bola Ocho, señalado de atacar con drones al Ejército

El Ejército aseguró hoy que dio muerte a uno de los principales articuladores de las milicias del Eln, apodado Bola Ocho, y a quien se le atribuía el ataque a un helicóptero militar en febrero pasado que dejó ocho soldados heridos en el departamento de Bolívar.



La muerte del presunto miembro de esa organización se dio en una operación militar adelantada por las tropas en el sur de Bolívar, zona donde se le atribuía la planificación y ejecución de ataques con drones adaptados para lanzar artefactos explosivos contra la Fuerza Pública.



El hombre muerto llevaba 11 años en esa organización armada ilegal, donde escaló hasta convertirse en el principal coordinador de las milicias del Eln en esa región.

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Era, de acuerdo con el reporte del Ejército, el responsable de dirigir redes de apoyo al terrorismo, direccionar acciones armadas y sostener economías ilícitas derivadas de la extorsión al sector minero. Las investigaciones de inteligencia militar lo vinculan además con múltiples atentados de alto impacto contra unidades del Ejército.



Entre los ataques que se le atribuyen está el perpetrado el pasado 28 de febrero, cuando un helicóptero que desarrollaba operaciones en el sur de Bolívar fue alcanzado con explosivos, en una acción que dejó ocho militares heridos.



También se le investigaba por el ataque con drones en agosto de 2025 que causó la muerte de un soldado y dejó siete heridos; el atentado contra el Batallón de Operaciones Terrestres N.° 8, donde fueron asesinados dos militares; y la acción terrorista contra el Batallón de Infantería N.° 14 en Aguachica, Cesar, que ocasionó la muerte de siete soldados y dejó 30 uniformados heridos.



Durante la operación que culminó con su muerte, las tropas incautaron material de guerra, dinero en efectivo, documentación de interés para la inteligencia militar y celulares que, al parecer, contendrían información relevante para el avance de las investigaciones sobre las actividades criminales de la estructura.



La muerte de Bola Ocho representa "un golpe estratégico para el Eln", afirmó el Ejército al señalar que se verá afectada la estructura de mando de esa organización, se debilitará la coordinación de sus milicias, habrá interrupción de las redes de apoyo al terrorismo y se reducirá la capacidad de ese grupo guerrillero para ejecutar ataques complejos con drones contra tropas e infraestructura militar.



El Ejército aseguró que "continúa debilitando las capacidades operacionales de los grupos armados organizados" y reafirmó "su compromiso de proteger a los colombianos mediante operaciones militares sostenidas que permitan preservar la seguridad y la estabilidad en las regiones".