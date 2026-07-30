Incautan 40 kilos de marihuana ocultos en encomiendas con destino a Valledupar, Cesar

Las empresas de encomiendas se han convertido en una de las modalidades más utilizadas por las organizaciones dedicadas al narcotráfico para intentar mover cargamentos de droga sin levantar sospechas. Aunque, en esta ocasión la estrategia les falló: la Policía Nacional interceptó dos paquetes que ocultaban cerca de 40 kilogramos de marihuana con destino a Valledupar (Cesar).

Durante controles preventivos e inspecciones adelantadas en empresas transportadoras, uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental detectaron dos encomiendas con características sospechosas. Al revisarlas encontraron varios paquetes que contenían marihuana, con un peso cercano a los 40 kilogramos. De acuerdo con las autoridades, los envíos habían sido despachados desde las ciudades de Cali y Armenia y tenían como destino diferentes direcciones en Valledupar, donde presuntamente serían distribuidos.

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Frente a este operativo, el coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, explicó que esta modalidad de envío por encomiendas hace parte de las estrategias utilizadas por las estructuras criminales para tratar de burlar los controles y abastecer los mercados ilegales.

La sustancia incautada fue puesta a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan las investigaciones para identificar tanto a quienes remitieron los paquetes como a las personas que los recibirían en la capital del Cesar.

Con este operativo, la Policía aseguró que continúa golpeando las finanzas y la logística de las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, fortaleciendo los controles en empresas transportadoras, terminales y demás puntos estratégicos.

Seis capturados por vender sustancias en municipios de Bolívar

Seis personas, que presuntamente, integraban una red dedicada a la comercialización de estupefacientes mediante la modalidad de domicilios fueron capturadas en tres municipios de Bolívar.

Los procedimientos fueron adelantados por unidades de la La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal y Protección y Servicios Especiales, durante diligencias de registro y allanamiento que se realizaron en los municipios de El Carmen de Bolívar, Maríalabaja y Magangué.

Tomado de El Universal.

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