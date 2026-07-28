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Matan a tres miembros de una familia en Soacha; principal hipótesis apunta a un ataque premeditado
Indepaz lo registra como la masacre número 76 del año.
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dsifontes
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Colprensa
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Jueves, 30 de Julio de 2026

Tres personas de una misma familia, identificados como una mujer de 53 años, una adolescente de 16 y un niño de 12 años fueron asesinadas, luego de que hombres armados ingresaran a su vivienda y les dispararan.

De acuerdo con la información divulgada por Indepaz, los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la vereda Panamá, sector Altos de los Cerezos, de la comuna Chicó, en Soacha (Cundinamarca). La organización incluyó el hecho en su registro como la masacre número 76 durante este año.

Por su parte, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) señaló que, por la forma en que ocurrió el crimen, las autoridades manejan como principal hipótesis que se trató de un ataque premeditado.

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Además, indicó que durante la inspección judicial se estableció que cámaras de seguridad ubicadas en el sector habrían sido retiradas, situación que podría dificultar la identificación de los responsables.

Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 010 de 2021 y el informe de seguimiento 013 de 2023, en los que advirtió sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en Soacha debido a la presencia de estructuras criminales y las disputas por el control de economías ilícitas.

Según la organización, entre los grupos con presencia en el municipio se encuentran El Mesa, Los Satanás, Los Z, Los Vida Nueva y otras bandas de carácter local.

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables y esclarecer los móviles del triple homicidio.

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