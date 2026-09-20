No me dejes morir: mujer murió tras ser herida con un cuchillo por su pareja en Medellín

La discusión entre dos mujeres, que tendrían una relación sentimental desde hace más de una década, terminó con el asesinato de una de ellas dentro de una residencia del Centro de Medellín. En estos hechos, la presunta responsable terminó capturada.

Los hechos ocurrieron en la calle 59 con la carrera 51, en el barrio Estación Villa, cuando, según la primera información policial, comenzaron a discutir ambas mujeres y una de ellas tomó un cuchillo.

Los alegatos, por la fuerza e intensidad de los mismos, despertaron a los vecinos y hasta el propio administrador. Estos intentaron mediar en la pelea, tocando la puerta y al abrirla se encontraron con una de las mujeres tendida en el suelo, pidiendo ayuda.

La lesionada en estos hechos fue Michell Vanessa Torres Romero, de 27 años, quien sufrió una lesión en el pecho, quedando inconsciente en el suelo. Personal de la Policía Metropolitana la trasladó al Hospital San Vicente Fundación, donde alcanzó a ser intervenida.

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Durante el traslado, la lesionada fue acompañada por el administrador de la residencia, quien incluso intentó mantenerla despierta para que no se fuera a morir en el camino. “Mientras la llevábamos, me decía que no la dejara morir”, expresó.

Pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida, esta mujer falleció producto de las lesiones 24 horas después de ser atacada en una Unidad de Cuidados Intensivos de este centro asistencial. Según el reporte médico, esa lesión afectó uno de los pulmones.

Mientras Michell Vanessa batallaba por su vida, las autoridades procedieron con la captura de su compañera sentimental, una mujer venezolana de 31 años, a quien un juez envió a la cárcel por el delito de homicidio.

Estas dos mujeres acostumbraban a mantenerse entre Medellín y Bogotá y dejaron dos perros, los cuales acostumbraban a sacar a pasear por esta zona. Los caninos quedaron a cuidado de los vecinos, a la espera de tomar una determinación con ellos.

Con la muerte de esta mujer son 20 las víctimas de estos hechos en lo que va del 2026 en Medellín, cuatro casos menos que en 2025. De estos asesinatos, 11 son investigados como feminicidios por parte de las autoridades.

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