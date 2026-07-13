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Padre e hijo murieron en trágico accidente de motocicleta entre Piedecuesta y Floridablanca
Las víctimas se movilizaban en una motocicleta cuando, por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra el separador de la autopista.
Authored by
dsifontes
ACCIDENTE EN BUCARAMANGA
Colprensa
Colprensa
Lunes, 13 de Julio de 2026

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un padre y su hijo en la madrugada de este lunes 13 de julio sobre la autopista que comunica a Piedecuesta con Floridablanca, en Santander. El siniestro ocurrió hacia las 2:00 a. m., a la altura del retorno de Platacero, frente al establecimiento México Mío.

Las víctimas fueron identificadas como Wilmar Castro López, de 44 años, y su hijo Eider Castro Sáenz, de 19. Ambos se desplazaban en una motocicleta Pulsar NS 200 cuando, por razones que aún son investigadas por las autoridades, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando violentamente contra el separador de la vía.

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El fuerte choque provocó la muerte de los dos ocupantes en el lugar del accidente. Organismos de emergencia y unidades de tránsito acudieron al sitio para atender la situación, acordonar el área y realizar la inspección técnica de los cuerpos.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer qué originó el siniestro y determinar si en el hecho influyeron factores como el exceso de velocidad, una falla mecánica o las condiciones de la vía. Hasta el momento no se ha informado sobre la participación de otros vehículos.

Este nuevo accidente se suma a la cadena de siniestros viales registrados durante el puente festivo en Santander, una situación que mantiene en alerta a las autoridades, quienes reiteraron el llamado a los conductores para respetar los límites de velocidad, utilizar los elementos de protección y conducir con precaución, especialmente durante los desplazamientos nocturnos.

Con información de Vanguardia 

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