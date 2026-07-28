Presunto ladrón murió tras intento de robo a un comerciante en Bucaramanga

Un presunto intento de hurto terminó con la muerte de un hombre en Bucaramanga, Santander. El caso ocurrió en el barrio San Francisco y quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes son analizadas por las autoridades para esclarecer lo sucedido y determinar si quien disparó actuó bajo la figura de la legítima defensa.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se presentó hacia las 6:30 de la tarde del sábado 25 de julio, cuando dos hombres llegaron en motocicleta hasta un establecimiento comercial. Según la investigación, el parrillero descendió del vehículo y habría intentado despojar a un ciudadano de una cadena de oro. Tras el supuesto asalto, la víctima reaccionó, sacó un arma de fuego que portaba y comenzó a perseguir al presunto delincuente.

Las grabaciones muestran que el hombre disparó en repetidas ocasiones mientras el conductor de la motocicleta huyó del lugar, abandonando a su compañero. Aunque el presunto asaltante alcanzó a correr varios metros, terminó desplomándose sobre la vía pública. Comerciantes y transeúntes auxiliaron al herido hasta la llegada de una ambulancia, que lo trasladó al Hospital Universitario de Santander.

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Horas después, las autoridades confirmaron la muerte de Maicol Pabón Mantilla, de 32 años, quien, según la Policía, registraba antecedentes judiciales por el delito de hurto y había pagado una condena en la Cárcel Modelo de Bucaramanga. Tras su fallecimiento, investigadores realizaron la inspección técnica al cadáver y continuaron la recolección de pruebas.

La Fiscalía busca establecer si el ciudadano que disparó actuó dentro de los límites de la legítima defensa y si el arma que utilizó cumplía con los requisitos legales para su porte. De manera extraoficial, trascendió que el hombre sería un pensionado del Ejército Nacional, aunque esa información aún no ha sido confirmada oficialmente. Además de las imágenes de las cámaras de seguridad, las autoridades recopilan otros videos y testimonios de testigos para reconstruir lo ocurrido.

Con información de Vanguardia

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