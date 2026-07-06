Publicó un video en Facebook y minutos después lo mataron en Cartagena

Su nombre de pila era Freide Andrés López Miranda, pero en las redes sociales se hacía llamar ‘Freiler Andrés Boaya’. Él es el hombre, de 31 años, que sicarios en moto asesinaron en la noche de este domingo, 5 de julio, en el barrio Loma Fresca, en las faldas de La Popa, en Cartagena.

La Policía Metropolitana ya se pronunció sobre este hecho de sangre, el tercero en lo que va de julio, y precisó que a la víctima le dispararon mientras departía con amigos en una esquina de la carrera 62, en lo más alto de Loma Fresca. Eran las 7:30 de la noche.

De acuerdo con las versiones preliminares, la víctima estaba en las afueras de un inmueble cuando aparecieron los dos sicarios en moto y uno de ellos, el parrillero, le disparó a quemarropa y sin mediar palabras. ‘Freiler Andrés Boaya’ recibió varios balazos. Lo trasladaron rápidamente al centro asistencial más cercano, pero los esfuerzos resultaron en vano. Los médicos confirmaron que murió poco después que lo ingresaran.

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“Este domingo 5 de julio de 2026, siendo aproximadamente a las 7:30 p. m., se presentó el homicidio de Freide López Miranda, de 31 años de edad, natural de Cartagena y de ocupación oficios varios, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde fallece. Testigos del sector manifestaron que el occiso se encontraba en vía pública, se le acercan dos sujetos en una motocicleta, el parrillero desenfunda un arma de fuego y le dispara en varias ocasiones”, detalla el reporte de la Policía.

La Metropolitana confirmó en su reporte de prensa que a Freide López Miranda le figuraban cuatro anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio, fuga de presos y tráfico de estupefacientes. “Realizaron la inspección técnica al cadáver funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal”, puntualiza el informe policial, que no detalla los posibles móviles de este sicariato en Cartagena.

En las redes sociales aseguran que el atentado contra ‘Freiler Andrés Boaya’ ocurrió solo unos minutos después que hiciera una publicación en su perfil de la red social Facebook. En efecto, poco antes de las 6 de la tarde del domingo, ‘Freiler’ publicó un video en donde aparece con un grupo de amigos en la parte externa de una casa y en cuya grabación se le ve hablando a uno de sus acompañantes mientras ‘Boaya’ sostiene el celular. Fue su última publicación. Poco después aparecieron los sicarios y lo mataron.