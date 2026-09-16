Se hicieron pasar por agentes de tránsito y la jugada terminó en captura

En el departamento del Cesar, una jornada de prevención vial terminó con cuatro personas capturadas, luego de que fueran sorprendidas utilizando prendas e insignias exclusivas de las autoridades de tránsito para conseguir que los conductores detuvieran sus vehículos.

El caso llamó la atención de la Policía, que verificó si los involucrados realmente tenían facultades para ejercer labores de regulación y control sobre los usuarios de la vía.

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La consulta realizada ante la Secretaría de Tránsito Municipal de San Martín permitió establecer que ninguno de los cuatro pertenecía a esa institución ni estaba autorizado para adelantar procedimientos de tránsito.

Los capturados hacían parte de una entidad dedicada a la prevención vial y tenían permiso para desarrollar actividades pedagógicas y de sensibilización. Sin embargo, de acuerdo con el reporte oficial, habrían recurrido a prendas oficiales después de notar que algunos conductores no atendían las señales de pare.

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La intención, según la información conocida por las autoridades, era generar una apariencia de autoridad para conseguir que los vehículos se detuvieran, pese a que ellos no tenían competencias para realizar controles viales.

La situación se presentó en la Ruta Nacional 45, en el tramo que comunica a San Alberto con el corregimiento de La Mata, jurisdicción de San Martín.

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Tras comprobar que no pertenecían al organismo de tránsito, los uniformados procedieron a realizar las capturas en flagrancia. Los cuatro quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Los procesados deberán responder por el delito de simulación de investidura o cargo, contemplado en el artículo 426 del Código Penal.

El comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel Raúl Pérez Araméndiz, señaló que las campañas de prevención vial deben desarrollarse dentro del marco legal y sin utilizar elementos que puedan generar confusión entre los conductores.

Con información de El Universal.

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