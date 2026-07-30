Video | Cae presunto cabecilla de red de trata de personas que delinquía con catálogos digitales

La Policía Nacional confirmó la captura de alias ‘León’, un sujeto que es presuntamente señalado de ser el principal articulador de una estructura delictiva dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en diversas regiones del país, entre ellas Cartagena y Bolívar. El operativo lo realizaron funcionarios del Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia de la Dijín en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

La investigación, señala la institución, se inició a mediados de 2023 tras una denuncia ciudadana que “permitió establecer que alias ‘León’ coordinaba una compleja red de explotación sexual que delinquía principalmente desde su domicilio, en Riohacha desde hacía 10 años”. Tenía injerencia en departamentos como Bolívar, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Huila, Caquetá, Casanare, Valle del Cauca, Cesar y Norte de Santander.

“Tras una exhaustiva labor judicial que incluyó técnicas avanzadas de investigación criminal, la Dijín desmanteló el actuar delictivo de ‘León’, quien habría instrumentalizado a más de 150 mujeres, incluidas menores de edad, para el ejercicio de la prostitución bajo condiciones de coerción y control absoluto”, explica la Policía.

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“De acuerdo con los investigadores, el indiciado captaba a víctimas en situación de vulnerabilidad y las ofrecía a través de catálogos digitales en plataformas y páginas web de servicios de acompañantes, así como mediante grupos de mensajería instantánea. La modalidad delictiva incluía el traslado de las víctimas a diversos hoteles y hostales en el territorio nacional, donde se les imponía un control estricto que incluía el cobro del 50% de sus ingresos y la restricción de su libertad de movimiento”, dijo el Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e Interpol.

El material probatorio recopilado revela que alias ‘León’ quien registra antecedentes penales por vínculos anteriores con grupos armados organizados, ejercía una subordinación total sobre las mujeres, monitoreando tiempos de servicio y obligándolas a cohabitar en condiciones precarias. Asimismo, las investigaciones evidenciaron la instrumentalización de su propio núcleo familiar en actividades ilícitas.

El capturado fue puesto a disposición de Fiscalía General de la Nación, organismo que le imputó cargos por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y concierto para delinquir. Un juez con funciones de Control de Garantías dio legalidad a su captura y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.