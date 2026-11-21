El empresario estadounidense y cofundador de Microsoft, Bill Gates, predice un futuro de abundancia en que la inteligencia artificial y los robots humanoides podrían transformar por completo la manera de vivir de la humanidad. En su escenario plantea que no será necesario trabajar porque conseguir comida y vivienda será “prácticamente gratis”.

“Quizá dentro de poco más de 20 años llegará un mundo de abundancia en el que podremos conseguir comida y vivienda prácticamente gratis Llegará una sociedad en la que la mayoría de las personas no tendrá que trabajar”, aseguró.

El cofundador de Microsoft sostiene que gracias al avance tecnológico, como los robots humanoides, disminuirán en su totalidad los costes de alimentos, viviendas y los medicamentos, por lo que las principales preocupaciones de la humanidad serán únicamente “el propósito de la vida y cómo organizar la sociedad”.

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Según los señalamientos del empresario, los costos se verían reducidos debido a que el trabajo dejará de ser realizado por humanos y será asumido por los robots humanoides y la inteligencia artificial, lo que traerá un mundo abundante donde los productos esenciales serán muy baratos e incluso gratis.

El reto de reorganizar la sociedad en un mundo de abundancia

Sin embargo, la falta de esfuerzo para conseguir lo necesario para sobrevivir generaría un dilema en la sociedad sobre encontrarle un nuevo sentido a la existencia y el mayor desafío para la humanidad será la pérdida del propósito de vida.

Ante este panorama, será necesario la creación de nuevas reglas para mantener el orden y la cohesión social en una sociedad en la que todos puedan vivir en comodidad sin necesidad de trabajar.

En el futuro que predice Gates será posible cubrir las necesidades sin tener empleo gracias al avance tecnológico, pero será fundamental crear un nuevo modelo de sociedad en el que el principal reto consistirá en encontrar nuevas formas de darle sentido a la vida.

Tomado de El Universal.