¿Se puede morir de amor? Esta es la enfermedad real detrás del síndrome del corazón roto

Una noticia inesperada, la muerte de un ser querido, una separación sentimental o una situación de estrés extremo pueden provocar una reacción emocional intensa. Sin embargo, en algunos casos, el impacto no se queda únicamente en el plano emocional y termina manifestándose en el corazón.

Se trata del síndrome de Takotsubo, conocido popularmente como el síndrome del corazón roto, una afección que puede alterar temporalmente la capacidad de este órgano para bombear sangre y cuyos síntomas pueden confundirse con los de un infarto.

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El médico Andrés Reyes, especialista en el abordaje de enfermedades cardiometabólicas, señaló que el síndrome de Takotsubo está relacionado con episodios de estrés intenso que pueden afectar el funcionamiento del corazón.

Su denominación, según explicó el profesional, tiene un origen particular (Ver infografía).

“Se llama así porque las vasijas de Takotsubo son unas vasijas que usan en Japón para atrapar los pulpos y cuando se han visto las lesiones que suceden en el corazón toman mucho esa forma, como la forma de la vasija”, explicó Reyes.

En términos médicos, se caracteriza por una disfunción temporal del músculo cardíaco que afecta principalmente al ventrículo izquierdo, encargado de impulsar la sangre hacia el resto del organismo. En su presentación más conocida, algunas partes de este ventrículo dejan de contraerse adecuadamente, mientras otras mantienen o aumentan su movimiento.

Una revisión publicada en la revista científica Nature Reviews Cardiology en octubre de 2025 explica que el síndrome produce una alteración transitoria de la contracción cardíaca y puede imitar un síndrome coronario agudo, aunque no se origina necesariamente por una obstrucción de las arterias coronarias.

La investigación también advierte que todavía no existe una explicación única y definitiva sobre todos los mecanismos que lo producen. Entre las hipótesis más estudiadas están la liberación excesiva de catecolaminas —hormonas como la adrenalina y la noradrenalina—, los cambios en la circulación de los pequeños vasos sanguíneos del corazón y la relación entre el cerebro y el sistema cardiovascular.

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¿Qué situaciones pueden desencadenarlo?

El doctor Reyes explica que el síndrome no solo puede desencadenarse por emociones intensas, sino también por situaciones de estrés físico, así como las intervenciones quirúrgicas de gran complejidad, algunas enfermedades, las infecciones y otras situaciones que representan una exigencia extraordinaria para el organismo.

Reyes insiste en que el cuerpo puede manifestar señales de estrés incluso cuando una persona considera que tiene controladas sus emociones.

“El hecho de que tú no estalles o el hecho de que tú no le grites a tu compañero, a tu subalterno, a tu jefe, no quiere decir que tú estás manejando bien el estrés”, advirtió.

El especialista menciona algunas señales que pueden pasar inadvertidas: dificultades para conciliar el sueño, pensar constantemente en las obligaciones laborales al acostarse o experimentar una reacción física de angustia cada vez que llega una notificación al celular.

“Esos son signos sutiles de que tu cuerpo está reaccionando al estrés, así tú conscientemente digas: ‘yo lo manejo’”, agregó.

Pero el profesional explica que esto no significa que experimentar estrés, ansiedad o tristeza conduzca necesariamente al síndrome de Takotsubo. Según Reyes, la relación entre las emociones y esta afección es compleja, por lo que todavía se encuentra bajo investigación.

¿Cuáles son las señales de alerta?

El dolor o la sensación de opresión en el pecho, la dificultad para respirar y las molestias que se extienden hacia el brazo, la mandíbula o la espalda son algunas de las señales que pueden presentarse.

De acuerdo con la revisión publicada en la Revista de Medicina Clínica (JCM), el dolor torácico estuvo presente en el 75,9 % de los pacientes estudiados en el Registro Internacional de Takotsubo, mientras que el 46,9 % presentó dificultad para respirar.

“Los síntomas de alerta realmente son muy similares a los síntomas que presenta un infarto cardíaco”, explicó Reyes.

Por esta razón, el especialista insiste en que no se deben atribuir estas molestias a una situación emocional sin antes recibir una valoración médica.

“Ante un dolor en el pecho que es opresivo, que dificulta la respiración, que se irradia hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula o hacia la espalda, hay que ir a urgencias”, advirtió.

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Para establecer qué está ocurriendo, Reyes indicó que los profesionales de salud pueden realizar un electrocardiograma, pruebas de sangre para medir marcadores de daño cardíaco y estudios de imagen, como una ecocardiografía. Según el caso, también pueden requerirse otros procedimientos, entre ellos una angiografía coronaria o una resonancia magnética cardíaca, para descartar otras enfermedades y confirmar el diagnóstico.

Las mujeres, las más susceptibles

Otra particularidad del síndrome del corazón roto es que se presenta con mayor frecuencia en mujeres, especialmente después de la menopausia.

Según la JCM, en enero de 2023 recogieron datos del Registro Internacional de Takotsubo, en el que participaron 1.750 pacientes: el 89,8 % eran mujeres y la edad promedio era de 67 años.

El doctor Reyes indicó que la disminución de los estrógenos durante la menopausia es una de las hipótesis que se estudian para explicar esta diferencia. Estas hormonas participan en mecanismos relacionados con la protección cardiovascular, la respuesta de los vasos sanguíneos y la reacción del organismo ante el estrés.

Aunque los hombres también pueden desarrollar Takotsubo, la mayor proporción de casos se concentra en mujeres mayores, particularmente después de la menopausia.

¿El corazón puede recuperarse?

Una vez se confirma el diagnóstico, el tratamiento depende de las condiciones clínicas del paciente y del grado de afectación de la función cardíaca.

Reyes explica que el manejo es principalmente médico y puede incluir medicamentos para tratar las manifestaciones de la enfermedad y apoyar el funcionamiento del corazón mientras recupera su capacidad de contracción.

“El paciente puede tener que tomar medicación de cuatro a seis semanas mientras el corazón vuelve a mejorar la contractilidad”, indicó.

Sin embargo, la recuperación no ocurre de la misma manera en todos los casos. De acuerdo con un estudio publicado en 2024 por el Colegio Estadounidense de Cardiología, se analizaron a 1.463 pacientes registrados con el síndrome de Takotsubo y se encontró que el 75 % recuperó la función del ventrículo izquierdo en menos de diez días, mientras que el 25 % tuvo una recuperación más tardía.

Aunque suele ser reversible, el síndrome no debe considerarse inofensivo. Durante el episodio pueden presentarse complicaciones como insuficiencia cardíaca, alteraciones del ritmo cardíaco, formación de coágulos e incluso choque cardiogénico, una condición grave en la que el corazón no logra bombear suficiente sangre para cubrir las necesidades del organismo.

Por eso, la recuperación debe comprobarse mediante controles médicos y estudios de imagen. No basta con que desaparezcan los síntomas.

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El especialista también considera importante la rehabilitación cardiovascular, con una prescripción de ejercicio ajustada a la edad y las condiciones de cada paciente, así como el acompañamiento psicológico.

“Ejercicio de rehabilitación cardiovascular y acompañamiento psicológico van a mejorar muchísimo la rehabilitación de estas pacientes”, señaló.

La salud emocional importa

El vínculo entre el estrés y el funcionamiento del organismo hace necesario prestar atención a la salud emocional. Reconocer las emociones, identificar las situaciones que generan tensión y buscar apoyo son medidas que pueden ayudar a afrontar periodos difíciles.

La Asociación Estadounidense de Psicología recomienda fortalecer las redes de apoyo, mantener actividades placenteras, cuidar el sueño, practicar técnicas de relajación y buscar ayuda profesional cuando el estrés resulta difícil de manejar.

El acompañamiento psicológico puede ayudar a identificar patrones de pensamiento y comportamiento, desarrollar herramientas para regular las emociones y afrontar situaciones que generan malestar.

No obstante, es importante aclarar que aprender a manejar el estrés no garantiza que una persona no vaya a desarrollar Takotsubo. Tampoco significa que quien presenta esta condición sea responsable de su aparición por no haber gestionado adecuadamente sus emociones.

Para Reyes, escuchar las señales del cuerpo y no normalizar el agotamiento constante es parte del cuidado de la salud.

Dormir al menos siete horas, realizar actividad física de manera regular, evitar el consumo de tabaco, mantener una alimentación equilibrada y buscar espacios de descanso son hábitos que contribuyen al bienestar general y a la salud cardiovascular.

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