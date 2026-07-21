Abelardo de la Espriella designa a Mauricio Tobón como embajador de Colombia en México

En al tarde de este martes, 21 de julio, desde Medellín, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció a Mauricio Tobón como el embajador de Colombia en México.

Tras la confirmación, Tobón se pronunció en sus redes sociales y agradeció la confianza que De la Espriella depositó en él.

“El presidente de la República me ha concedido la honrosa responsabilidad de ser el embajador de Colombia ante la República de México con quien nuestra patria ha mantenido durante la historia una fraterna hermandad”, aseguró Tobón.

Y agregó: “Seré el representante de 50 millones de colombianos ante México y mi objetivo será fortalecer el intercambio comercial, cultural y tecnológico entre las dos naciones. Gracias presidente Abelardo de la Espriella”.

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¿Quién es Mauricio Tobón, el nuevo embajador de Colombia en México?

Mauricio Tobón es un economista, político y empresario colombiano. Nació en Medellín y cuenta con más de 20 años de experiencia tanto en el sector público como en el privado.

Tobón ha destacado principalmente en la región de Antioquia por su liderazgo en proyectos de finanzas, Gobierno y nuevas tecnologías.

El nuevo embajador de Colombia en México se desempeñó como un miembro clave del equipo de campaña del presidente electo, movilizando el apoyo ciudadano en Antioquia.

Además, en 2019 y 2023 fue candidato a la Gobernación de Antioquia, participando en las elecciones regionales mediante firmas independientes, promoviendo iniciativas ciudadanas fuera de los partidos tradicionales. Así mismo, fue concejal de Medellín.

Abelardo de la Espriella también anunció a los embajadores de Colombia en Venezuela y España

Se trata de Carlos Felipe Mejía como nuevo embajador de Colombia en España y de Jorge Jaller como embajador en Venezuela.

Carlos Felipe Mejía, oriundo de Manizales, tiene 63 años, es ingeniero agrónomo y cuenta con una maestría en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

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Su trayectoria ha estado marcada principalmente por la actividad política. Fue senador por el Centro Democrático durante dos periodos consecutivos, entre 2014 y 2022, y presidió la Comisión Quinta del Senado, encargada de los temas agropecuarios, ambientales y de recursos naturales. Tras su salida de la colectividad fundada por el expresidente Álvaro Uribe, Mejía asumirá la representación diplomática de Colombia en España, en reemplazo de Eduardo Ávila.

Por su parte, Jorge Jaller, designado como embajador de Colombia en Venezuela, es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en marketing y cuenta con una amplia experiencia en el sector empresarial. Uno de los cargos más destacados de su carrera fue la vicepresidencia del Grupo Éxito, donde lideró las operaciones de las marcas Éxito y Carulla.

Jaller asumirá una de las representaciones diplomáticas más estratégicas para el país. La embajada en Caracas mantiene una agenda compleja, marcada por asuntos migratorios, fronterizos, de seguridad y la presencia de grupos armados ilegales.