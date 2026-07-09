La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Corte Suprema deja en firme el llamado a juicio contra Arturo Char
El exsenador irá a juicio por presunta compra de votos en las elecciones legislativas de 2018, en un proceso relacionado con el caso de la 'Casa Blanca'.
Authored by
crojas
char
Colprensa
Colprensa
Jueves, 9 de Julio de 2026

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves el llamado a juicio al exsenador Arturo Char Chaljub por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.

Infórmese: CNE abre indagación preliminar contra Carlos Fernando Galán

La decisión la tomó el alto tribunal, al encontrar méritos suficientes que lo vinculan con una supuesta red de compra de votos en el departamento del Atlántico durante la contienda electoral legislativa de 2018.

Según las evidencias, Char habría estado involucrado en el escándalo por la llamada ‘Casa Blanca’, sede de campaña de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, en donde fue encontrado material que se habría utilizado en una compra masiva de votos a su favor.

La defensa del excongresista interpuso recurso de reposición de la decisión que fue respaldada por la Sala.

Ingrese: Alianza Verde se fractura tras la elección de De la Espriella y se aleja del petrismo

Con la decisión, queda en firme la acusación, que ahora pasa a la Sala Especial de Primera Instancia, que se hará a cargo del juicio.

Arturo Char, miembro de uno de los clanes políticos más influyentes de la costa Caribe, renunció a su curul en el Senado en febrero de 2023 con la intención de que su caso pasara a la justicia ordinaria. Sin embargo, la Corte Suprema mantuvo la competencia al considerar que los delitos imputados guardaban relación directa con su función legislativa y su rol político en aquel momento.

Lea: Pacto Histórico reitera que demandará elección de Abelardo de la Espriella

Durante el desarrollo de la investigación, la Sala de Instrucción ordenó en su momento una medida de aseguramiento intramural contra Char, quien estuvo recluido temporalmente en la cárcel La Picota y posteriormente en una guarnición militar en Santa Marta, antes de recobrar su libertad por vencimiento de términos a principios de 2024. Sin embargo, la libertad provisional no implicó el cierre del proceso, que ahora avanza a la etapa de juzgamiento.

La defensa del exsenador ha sostenido reiteradamente la inocencia de su cliente, argumentando que no existen pruebas directas que lo incriminen en la entrega de dineros o en la logística de la ‘Casa Blanca’. El equipo legal de Char cuestionó en diversas oportunidades la credibilidad de los testimonios de Aida Merlano, principal testigo de cargo, calificándolos de incoherentes. Ahora, con el llamado a juicio, ambas partes deberán presentar sus argumentos y evidencias definitivas ante los magistrados de la Sala de Primera Instancia.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
En el primer Empalme Territorial estuvo presente también el general Jorge Eduardo Mora, designado ministro de Defensa/Foto: Cortesía Juan Pablo Bayona
En el primer Empalme Territorial estuvo presente también el general Jorge Eduardo Mora, designado ministro de Defensa/Foto: Cortesía Juan Pablo Bayona
General (r) Jorge Mora anuncia mayor presencia militar en Norte de Santander y prioriza la seguridad del Catatumbo
La Opinión
El gobernador William Villamizar y el presidente electo Abelardo de la Espriella, durante la primera Mesa de Empalme Territorial. / Foto cortesía: Juan Pablo Bayona
El gobernador William Villamizar y el presidente electo Abelardo de la Espriella, durante la primera Mesa de Empalme Territorial. / Foto cortesía: Juan Pablo Bayona
De la Espriella le apuesta a una frontera abierta, más comercio con Venezuela, turismo y apoyo a empresas de Norte de Santander
Leonardo Favio Oliveros
Cristian Herrera Caps
Cristian Herrera Caps
¿En qué va el caso de Cristian Herrera? Tras su homicidio, se habrían mantenido las amenazas contra periodistas en Norte de Santander
La Opinión