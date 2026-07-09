Corte Suprema deja en firme el llamado a juicio contra Arturo Char

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves el llamado a juicio al exsenador Arturo Char Chaljub por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.

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La decisión la tomó el alto tribunal, al encontrar méritos suficientes que lo vinculan con una supuesta red de compra de votos en el departamento del Atlántico durante la contienda electoral legislativa de 2018.



Según las evidencias, Char habría estado involucrado en el escándalo por la llamada ‘Casa Blanca’, sede de campaña de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, en donde fue encontrado material que se habría utilizado en una compra masiva de votos a su favor.



La defensa del excongresista interpuso recurso de reposición de la decisión que fue respaldada por la Sala.

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Con la decisión, queda en firme la acusación, que ahora pasa a la Sala Especial de Primera Instancia, que se hará a cargo del juicio.



Arturo Char, miembro de uno de los clanes políticos más influyentes de la costa Caribe, renunció a su curul en el Senado en febrero de 2023 con la intención de que su caso pasara a la justicia ordinaria. Sin embargo, la Corte Suprema mantuvo la competencia al considerar que los delitos imputados guardaban relación directa con su función legislativa y su rol político en aquel momento.

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Durante el desarrollo de la investigación, la Sala de Instrucción ordenó en su momento una medida de aseguramiento intramural contra Char, quien estuvo recluido temporalmente en la cárcel La Picota y posteriormente en una guarnición militar en Santa Marta, antes de recobrar su libertad por vencimiento de términos a principios de 2024. Sin embargo, la libertad provisional no implicó el cierre del proceso, que ahora avanza a la etapa de juzgamiento.



La defensa del exsenador ha sostenido reiteradamente la inocencia de su cliente, argumentando que no existen pruebas directas que lo incriminen en la entrega de dineros o en la logística de la ‘Casa Blanca’. El equipo legal de Char cuestionó en diversas oportunidades la credibilidad de los testimonios de Aida Merlano, principal testigo de cargo, calificándolos de incoherentes. Ahora, con el llamado a juicio, ambas partes deberán presentar sus argumentos y evidencias definitivas ante los magistrados de la Sala de Primera Instancia.

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