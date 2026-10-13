Exmilitar colombiano en estado crítico en Nueva York fue trasladado a Bogotá para continuar su tratamiento

Henry Camargo, el exintegrante de las Fuerzas Militares que permanecía en condiciones críticas de salud en Nueva York, regresó a Colombia en una ambulancia aérea medicalizada para garantizar la continuidad de su tratamiento médico en el país.

La Cancillería y el Consulado de Colombia en Nueva York coordinaron su retorno al país tras la autorización excepcional de recursos del Fondo Especial para las Migraciones (FEM), un mecanismo subsidiario para la atención de connacionales en situación de alta vulnerabilidad.

La operación requirió la articulación directa entre el Hospital Elmhurst en Estados Unidos, donde permanecía internado Camargo, y el Hospital Militar Central en Bogotá, entidad que asumirá su atención de acuerdo con su afiliación al régimen especial de salud militar.

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Su hija, Karen Camargo, destacó las gestiones de las autoridades y el impacto de la medida para su entorno cercano: "Como familia nos sentimos llenos de felicidad, de recompensas de la vida por todo el trabajo de mi padre, y muy agradecidos con todo nuestro gobierno que tenemos hoy en día en Colombia, y con el presidente Abelardo. Estamos infinitamente agradecidos".

El retorno permitirá además que el exmilitar se reencuentre con su madre, Nora Guzmán, tras varios años sin contacto.

Con la entrega del paciente a las autoridades médicas locales, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio por concluida su intervención consular, recordando a la ciudadanía la importancia de adquirir seguros médicos internacionales con cobertura para emergencias y repatriación sanitaria durante viajes al exterior.

"La asistencia consular tiene un alcance limitado por las competencias del ministerio y los recursos disponibles. Por tanto, no sustituye los sistemas de salud ni equivale a un seguro médico. En términos generales, los gastos de tratamientos, hospitalizaciones y otros servicios médicos en el exterior deben ser asumidos por los ciudadanos o sus aseguradoras", advirtió la Cancillería.

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