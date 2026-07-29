Fiscal Luz Adriana Camargo e Iván Cancino se reunieron para definir la agenda judicial del nuevo gobierno

Este miércoles se reunieron la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, junto a sus equipos de trabajo, para discutir sobre asuntos de interés en materia judicial, de cara al gobierno de Abelardo de la Espriella, que inicia el próximo 7 de agosto.



Durante la reunión, según explicó la Fiscalía, "se analizaron asuntos estratégicos para el fortalecimiento del sistema de justicia y se reafirmó el compromiso de avanzar en una agenda de trabajo articulado entre las instituciones del Estado en beneficio de la ciudadanía".

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Tanto el ente investigador como el jefe de la cartera de Justicia entrante están de acuerdo en propuestas como la eliminación de la audiencia de imputación de cargos.



"Me parece que es una propuesta interesante. Entiendo que el propósito es ver como agilizamos el procedimiento y ese es un propósito que estaremos para apoyar”, indicó en su momento la fiscal Camargo.

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