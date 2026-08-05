Francia Márquez presentó su retrato oficial antes de dejar la Vicepresidencia

A dos días de concluir el actual gobierno, la vicepresidenta Francia Márquez presentó el retrato oficial que hará parte de la galería de la Casa Vicepresidencial, donde permanecen las imágenes de quienes han ocupado ese cargo.

La obra fue realizada por el artista Jaime Rojas y conmemora un hecho histórico: que Márquez se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ejercer la Vicepresidencia de Colombia.

Infórmese: Procuraduría investiga al presidente y a la junta directiva de Coosalud por presuntas irregularidades financieras

Durante la presentación, la vicepresidenta destacó el significado de este reconocimiento y recordó el camino recorrido para llegar al alto cargo del Estado.

"Hace décadas era imposible que una mujer afrodescendiente como yo llegara a la Vicepresidencia de la República de Colombia", expresó a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

Márquez también agradeció a los colombianos por haberle permitido ejercer el cargo durante los últimos cuatro años y aseguró que asumió ese mandato "con el corazón bien puesto".

Lea: Siete empresas arroceras son investigadas por presuntas compras de arroz a precios inferiores al regulado

Asimismo, afirmó que su paso por la Vicepresidencia abrió espacios para que nuevas generaciones y sectores históricamente excluidos puedan aspirar a ocupar cargos de liderazgo en el país.