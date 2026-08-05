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Francia Márquez presentó su retrato oficial antes de dejar la Vicepresidencia
La vicepresidenta aseguró que su imagen simboliza la apertura de espacios para las mujeres, los jóvenes y las comunidades históricamente excluidas del poder.
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Francia Márquez presentó su retrato oficial antes de dejar la Vicepresidencia
La opinión
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Miércoles, 5 de Agosto de 2026

A dos días de concluir el actual gobierno, la vicepresidenta Francia Márquez presentó el retrato oficial que hará parte de la galería de la Casa Vicepresidencial, donde permanecen las imágenes de quienes han ocupado ese cargo.

La obra fue realizada por el artista Jaime Rojas y conmemora un hecho histórico: que Márquez se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ejercer la Vicepresidencia de Colombia.

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Durante la presentación, la vicepresidenta destacó el significado de este reconocimiento y recordó el camino recorrido para llegar al alto cargo del Estado.

"Hace décadas era imposible que una mujer afrodescendiente como yo llegara a la Vicepresidencia de la República de Colombia", expresó a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

Márquez también agradeció a los colombianos por haberle permitido ejercer el cargo durante los últimos cuatro años y aseguró que asumió ese mandato "con el corazón bien puesto".

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Asimismo, afirmó que su paso por la Vicepresidencia abrió espacios para que nuevas generaciones y sectores históricamente excluidos puedan aspirar a ocupar cargos de liderazgo en el país.

 

"Abrimos las puertas para que no se cierren jamás, para que las niñas, niños, la juventud, las y los líderes sociales y las mujeres en toda su diversidad, desde todos los territorios, sueñen y se atrevan a ocupar el Estado en favor de la vida, la paz, la justicia social y la dignidad", manifestó.

La vicepresidenta concluyó señalando que, desde ahora, su retrato permanecerá en el pasillo de las y los vicepresidentes de la República, como parte de la memoria institucional del país y del legado de la administración que está por finalizar.

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