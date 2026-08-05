Sin Trump ni Rubio: así será la delegación de Estados Unidos en la posesión de De la Espriella

La Casa Blanca confirmó este miércoles la delegación que llegará en las últimas horas a Colombia para asistir a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella.



Esta era una de las delegaciones más esperadas por el presidente electo, esto en medio del cambio de relaciones que se espera entre Colombia y el gobierno de Donald Trump, tras la salida de Gustavo Petro.

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El primer detalle que se conoce en esta confirmación es que no estarán en Colombia ni el presidente Donald Trump, ni el vicepresidente JD Vance, ni el secretario de Estado, Marco Rubio, y tampoco el senador Bernie Moreno.



La delegación norteamericana estará encabezada por Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, sumado a Hugo Guevara, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá y Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes.

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En el listado también figuran Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas; Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA); y Cliff Sims, asesor de Seguridad Nacional del Vicepresidente.



Otro de los nombres que hacen parte de este equipo de la Casa Blanca son Viviana Bovo, subsecretaria adjunta ´principal interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado de los Estados Unidos; Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas del Departamento de Guerra de los Estados Unidos; y Kristopher D. Jarvis, jefe de Operaciones Internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.



La nutrida delegación de nueve funcionarios llegaría este jueves para hacer presencia este 7 de agosto de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, marcando el nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas con Colombia.

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