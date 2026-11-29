La Unidad Nacional de Protección (UNP) tendrá una nueva distribución de personal. El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el 45 % de los escoltas vinculados a los esquemas de seguridad estará conformado por veteranos, policías retirados y antiguos integrantes de las Fuerzas Militares.

La decisión fue presentada el 28 de noviembre, durante la Convención Nacional de Veteranos y Reservistas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, realizada en Bogotá. Ahí, el mandatario se refirió al funcionamiento de los dispositivos de protección y cuestionó la manera en que se habían asignado algunos de estos servicios: “Hemos desmontado cualquier cantidad de esquemas de protección de gente que no los necesitaba, porque eso se volvió una moda. Aquí se acabó la mafia de los esquemas de protección”, afirmó: “Había personajes bien siniestros que el régimen anterior metió ahí para hacer daño”, declaró en referencia al Gobierno anterior.

El presidente sostuvo que su administración ha desmontado miles de esquemas que estaban en manos de personas que no necesitaban protección estatal.

¿Cómo cambiará la composición de los escoltas?