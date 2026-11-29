La Unidad Nacional de Protección (UNP) tendrá una nueva distribución de personal. El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el 45 % de los escoltas vinculados a los esquemas de seguridad estará conformado por veteranos, policías retirados y antiguos integrantes de las Fuerzas Militares.
La decisión fue presentada el 28 de noviembre, durante la Convención Nacional de Veteranos y Reservistas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, realizada en Bogotá. Ahí, el mandatario se refirió al funcionamiento de los dispositivos de protección y cuestionó la manera en que se habían asignado algunos de estos servicios: “Hemos desmontado cualquier cantidad de esquemas de protección de gente que no los necesitaba, porque eso se volvió una moda. Aquí se acabó la mafia de los esquemas de protección”, afirmó: “Había personajes bien siniestros que el régimen anterior metió ahí para hacer daño”, declaró en referencia al Gobierno anterior.
El presidente sostuvo que su administración ha desmontado miles de esquemas que estaban en manos de personas que no necesitaban protección estatal.
¿Cómo cambiará la composición de los escoltas?
Según los datos publicados por Blu Radio, el presidente presentó cifras sobre la distribución del personal al comienzo de su administración: el 70 % de los integrantes de los esquemas eran particulares entrenados, mientras que el 20 % correspondía a veteranos, expolicías y exmilitares. El 10 % restante estaba conformado por antiguos integrantes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Puede leer: Especial | Centella: un vuelo entre sombras y el fuego de la guerra
Con la nueva directriz, el Gobierno busca elevar al 45 % la participación de veteranos y retirados de la Fuerza Pública. El cambio supone aumentar 25 puntos porcentuales la proporción que, según las cifras del mandatario, tenían estos perfiles al inicio de su gestión: “Así vamos a poner la experiencia, la trayectoria, la disciplina y el compromiso de quienes sirvieron con tanto honor a Colombia al servicio de la patria y al servicio de la protección de los colombianos que enfrentan amenazas”, afirmó.
¿A quiénes les han retirado los esquemas de la UNP en el Gobierno de De la Espriella?
Hasta este 29 de noviembre, los reportes periodísticos publicados entre septiembre y noviembre mencionan a varias personas que, durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella, han enfrentado el retiro, la reducción o la modificación de sus esquemas de protección de la UNP. Entre ellas aparecen:
Armando Benedetti, exministro del Interior; Guillermo Alfonso Jaramillo, exministro de Salud; Antonio Sanguino, exministro de Trabajo; Germán Ávila y José Antonio Ocampo, exministros de Hacienda; Rosa Yolanda Villavicencio, excanciller; Yesenia Olaya, exministra de Ciencia; Diana Marcela Morales, exministra de Comercio; Edwin Palma, exministro de Minas y Energía; Luis Alfredo Acosta Zapata, exministro de Igualdad; Yeimi Karina Murcia, exministra de las TIC; Otty Patiño, excomisionado de Paz; Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia; Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD; Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y exsuperintendente de Salud; Ángela María Robledo, expresidenta de la junta directiva de Ecopetrol, y Jaime Dussán, expresidente de Colpensiones.
También aparecen Claudia López, exalcaldesa de Bogotá; Francia Márquez, exvicepresidenta de la República; Pilar Rueda, funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y esposa del senador Iván Cepeda; Juliana Guerrero; Beto Coral; Gabriela Muñoz; Levy Rincón, creador de contenido, y Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife. En el grupo de periodistas figuran Daniel Coronell y Hollman Morris.