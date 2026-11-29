El principal estratega para que Abelardo de la Espriella llegara a la Presidencia se ha convertido, en los pocos meses que lleva el mandatario en el cargo, en un asesor al que se le atribuye influencia y protagonismo, pese a que sus apariciones públicas o intervenciones en la discusión nacional son acotadas.

En solo tres meses, ha terminado involucrado en disputas que han tenido cierto costo político para el Ejecutivo, como su confrontación con Paloma Valencia y el Centro Democrático, el medio periodístico La Silla Vacía e incluso algunos de sus ministros como Rodrigo Lara, cuya salida se le atribuye.

No tiene ministerio ni despacho en el gabinete aunque sí un importante cargo como presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, pero lo que hace o dice Suárez o personas aparentemente cercanas a él termina teniendo consecuencias en el Gobierno.

Aunque ya tenía una larga trayectoria en asesoría de campañas políticas, Carlos Suárez se hizo mucho más conocido gracias a su participación en la campaña de Abelardo de la Espriella, que llevó a la Presidencia a quien unos meses antes era reconocido solamente por su labor como abogado.

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De 57 años y nacido en Bogotá, es abogado e hijo de un magistrado del Consejo de Estado, pero la trayectoria en la que más se ha destacado es en la de consultor político, con su firma Estrategia & Poder.

Un poder en el que no parece interferir el presidente

Antes incluso de que se posesionara de la Espriella, Carlos Suárez ya había sido motivo de distanciamiento con el Centro Democrático y en especial con el expresidente Álvaro Uribe, quien responsabiliza al asesor político de las reuniones que en su momento tuvieron Piedad Córdoba e Iván Cepeda con jefes paramilitares en Estados Unidos y de las que salió información que luego terminó en investigaciones con el exmandatario.

Esa primera disputa parecía haber quedado saldada, pero en los últimos días cuentas de Twitter a las que se señala de ser cercanas a Suárez difundieron información según la cual la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia habría recibido información previa sobre el atentado a Miguel Uribe y no la habría entregado a las autoridades.

Valencia negó categóricamente esa información, pero la forma como se hizo viral tan rápidamente y tan sincronizadamente era un indicio de que se había orquestado una operación para desprestigiarla. Tanto que la excongresista denunció penalmente a varios de los administradores de las cuentas que la calumniaron y planteó la vinculación que Suárez podría tener con ese hecho.

“Yo no lo puedo saber, pero he recibido muchas personas señalando al asesor presidencial Carlos Suárez. Yo no entiendo cuál es el interés del señor Suárez en contra mía, que lleva matoneándome toda la campaña y, sin embargo, ahora que estoy apartada del debate público insiste en esto”, afirmó en una entrevista con La FM.

Fue tanto el ruido político que generó esta controversia que el presidente de la Espriella intervino, aunque sin tomar partido por ninguno de los involucrados. Se limitó a decir: "así como nadie sensato puede pensar que la doctora Paloma Valencia esté involucrada en conspiraciones sórdidas, tampoco es posible que se piense que Carlos Suárez esté en pequeños complots sin ningún sentido”.

Con esa discusión aún abierta, Suárez terminó involucrado en otra de no menor gravedad. Esta semana, la Superintendencia de Sociedades ordenó una inspección contra el medio La Silla Vacía, que supuestamente solo tenía como objetivo buscar información sobre la conformación societaria de ese medio, pero que a la Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) les generó dudas porque puede constituir una intimidación a periodistas.

Lo grave es que la investigación, según lo que le habrían dicho los funcionarios que participaron en la visita a La Silla Vacía, es que esta habría surgido, entre otras razones, por una columna de opinión de Suárez en la revista Semana, en la que hacía graves señalamientos contra Juanita León, la directora de La Silla Vacía.

"Cuando se les preguntó a los funcionarios, ellos dijeron que la visita fue por un artículo de Semana", señaló la directora de La Silla, Juanita León, en una entrevista con Minuto 60.

La Superintendencia de Sociedades es liderada hoy en día por Julia Eva Pretelt, antigua abogada de de la Espriella Lawyers, la firma de abogados del Presidente.

La pelea de Suárez contra ese medio viene de tiempo atrás. En especial cuando divulgó a finales del mes de septiembre cómo una red de influencers, que estarían vinculados con Suárez desde la campaña presidencial, los habría atacado de manera sistemática, en especial cada vez que publicaban artículos que pudieran ser contrarios al asesor.

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El poder de nombramientos y las comunicaciones

La comunicación de la Casa de Nariño está centralizada en manos de María Fernanda Sandoval. Por ella pasa toda la información del Ejecutivo y ordena que sale o no.

Sin embargo, la presencia de Suárez en temas relacionados con las comunicaciones del Gobierno también es evidente.

Suárez fue uno de los asistentes al lanzamiento del nuevo canal de sistemas públicos RTVC, e incluso el canal publicó en sus redes sociales un video en el que Suárez hablaba de cuál iba a ser la nueva línea del canal.

Acompañado de varios influencers que fueron clave en la campaña, Suárez apareció en las fotos que publicaron luego del evento. "La comunicación de Gobierno no va a volver a ser más institucionalmente aburrida, va a escuchar a los colombianos y a los creadores de contenido", dijo Suárez, quien no tiene ningún cargo relacionado con comunicaciones en este gobierno.

Además, aprovechó también el espacio para hablar de la "batalla cultural" que ha planteado el presidente de la Espriella: "es dejar la vergüenza y hablar de Dios, valores, empresa, generación de riqueza y buscar un mundo mejor para nuestros hijos, ahora a través de las pantallas de RTVC tenemos la libertad de hacerlo”, señaló.

Pero el poder de Suárez también pasa por su influencia en nombrar o deshacer nombramientos. El más importante, el del exministro del interior Rodrigo Lara, que solo duró 76 días en su cargo.

Aunque la versión más difundida ha sido que su salida se produjo por los errores en el trámite del presupuesto, la esposa de Lara, María José Valenzuela, manifestó en Facebook: “Salió porque no le siguió la cuerda a Carlos Suárez” y en otro mensaje habló de la negativa de Lara a nombrar a una viceministra cercana al estratega.

Al cerrar su primera controversia con Uribe, antes incluso de que iniciara el Gobierno, Suárez escribió: "Ni la majestad presidencial ni la expresidencial deben ponerse en juego en enfrentamientos inanes cuando Colombia reclama que trabajemos por reconstruir la Patria".

Tres meses después, las controversias y enfrentamientos que involucran a Suárez, ya no con Uribe, pero sí con importantes personajes de la política colombiana, toman cada vez más una mayor relevancia en la discusión pública.