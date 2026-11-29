Cúcuta, Ocaña y Los Patios fueron escenario esta semana de cuatro atentados contra la Fuerza Pública, en una violenta arremetida explosiva que los grupos al margen de la ley llevan a cabo contra las autoridades.

Drones y artefactos explosivos artesanales están siendo utilizados por estos criminales, en una tendencia que se ha vuelto preocupante para Norte de Santander. En la última semana, se perpetraron cuatro ataques de este tipo, que dejaron a cuatro uniformados lesionados y a otros tres civiles heridos.

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En cuestión de horas

El caso más reciente ocurrió la noche del pasado viernes, 27 de noviembre, a las 10:50 p.m., y sacudió la vía Cúcuta-Puerto Santander. El ataque se registró en Agua Clara, zona rural de la capital nortesantandereana, donde atentaron contra la subestación de Policía de esta localidad.

Según el reporte oficial, varios sujetos que se movilizaban en moto pasaron frente a las instalaciones y lanzaron un artefacto explosivo contra la fachada. Luego, emprendieron la huida por la carretera que conduce a Guaramito, sector ubicado en inmediaciones de la frontera con Venezuela.

Tras el ataque, la explosión dejó únicamente daños materiales. Por fortuna, los uniformados no se encontraban en el exterior de las instalaciones en el momento de la detonación. El hecho quebró un par de vidrios y derribó algunas hojas de un árbol en la parte exterior, pero sembró temor entre los habitantes de este sector.

Quien se llevó la peor parte fue Mono, el perro que permanece en la subestación y que sufrió algunas lesiones menores. Al día siguiente, la seguridad fue reforzada en este sector.

Abelardo de la Espriella, presidente de la República, condenó el ataque y ordenó fortalecer las labores de inteligencia para dar con los responsables. De igual manera, Jorge Mora, ministro de Defensa, respaldó las declaraciones del mandatario.

Tres horas antes, otra explosión se había registrado en Norte de Santander, esta vez en el corregimiento de Otaré, en zona rural de Ocaña. El hecho ocurrió a las 7:50 p.m., cuando un dron lanzó un artefacto explosivo frente a las instalaciones policiales.

El explosivo cayó en la parte posterior de la subestación y solo ocasionó daños materiales.

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Los antecedentes

Esta secuencia de ataques se suma a una semana marcada por la violencia. En la madrugada del viernes, un explosivo fue detonado al paso de una patrulla policial, a la altura de la entrada de Agua Linda, en Los Patios, dejando a cuatro uniformados lesionados.

El caso más grave, y el que dio inicio a esta racha de atentados, ocurrió en la madrugada del lunes, cuando un ataque contra el comando de la Policía de Norte de Santander provocó cuantiosos daños en viviendas del barrio Tasajero y dejó a tres integrantes de una familia lesionados, quienes se recuperan satisfactoriamente.

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