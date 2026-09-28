Incendio forestal mantiene en alerta al Tolima: autoridades intentan controlar las llamas

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) informó que las autoridades locales realizan labores para controlar un incendio que afecta al municipio de Dolores, Tolima.

Esto fue confirmado por la Umediante el más reciente balance de incendios forestales en el territorio nacional. En este balance, la institución informó sobre 5 incendios forestales controlados, tres en Tolima, uno en Boyacá y uno en Valle del Cauca.

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La Ungrd destacó que en el incendio forestal activo en Tolima hay 2 aeronaves AT-802 de la Aviación de la Policía Nacional disponibles y 2 helicópteros MI-17 de una empresa privada, contratada por el departamento para ejecutar descargas y ayudar en las labores de control.

Además, la Fuerza Aérea realizó un sobrevuelo el 27 de septiembre para verificar las condiciones en que se encuentran Dolores, Carmen de Apicalá y Cunday.

La Ungrd sostuvo que seguirá realizando monitoreo y coordinación de la respuesta frente a los incendios forestales en el país, y en las próximas horas entregará un balance nuevo.

Tomado de El Universal.

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