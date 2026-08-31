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Operación Azarías golpea a las disidencias de Iván Mordisco en Guaviare
De acuerdo con el mandatario, la Operación Militar Azarías ha dejado, hasta el momento, 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados.
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Lunes, 31 de Agosto de 2026

El presidente Abelardo de la Espriella informó este lunes sobre un nuevo golpe de la Fuerza Pública contra las disidencias de Iván Mordisco en el departamento del Guaviare.

De acuerdo con el mandatario, la Operación Militar Azarías ha dejado, hasta el momento, 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados. De ellos, 20 personas murieron durante las operaciones militares, cinco fueron capturados y dos menores de edad fueron recuperados.

Entre los fallecidos, según informó De la Espriella, fue identificado mediante prueba dactiloscópica alias Tigre o Pintado, señalado como el principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez y hombre de confianza de Iván Mordisco.

Asimismo, entre los capturados se encuentra alias Víctor, señalado como el cuarto cabecilla de esta estructura. El presidente indicó que los cinco detenidos y los dos menores recuperados ya fueron extraídos del área de operaciones.

Lea aquí: Presidente De la Espriella llamó a Lucas Murillo, el niño que pidió ayuda por su enfermedad

Durante el operativo, la Fuerza Pública también habría incautado 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito. La cantidad de munición incautada, precisó el mandatario, continúa en proceso de consolidación.

Según De la Espriella, este resultado afecta las capacidades militares, logísticas y financieras de la organización armada y debilita su control sobre los corredores utilizados para el narcotráfico.

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