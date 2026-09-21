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Padre del presidente Abelardo de la Espriella será sometido a una cirugía a corazón abierto
El anuncio generó mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes le enviaron deseos de recuperación y expresaron acompañamiento durante la cirugía.
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Colprensa
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Lunes, 21 de Septiembre de 2026

Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que este lunes 21 de septiembre será sometido a una cirugía a corazón abierto.

De acuerdo con Infobae, el anuncio fue realizado por De la Espriella Juris a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que pidió a sus seguidores que lo acompañaran con sus oraciones antes de la intervención. 

“Hoy 21 de septiembre de 2026 me operan de corazón abierto”, escribió en la publicación.

 

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El padre del mandatario también pidió a sus seguidores que oraran por él, su familia y el equipo médico que estará a cargo del procedimiento. La publicación estuvo acompañada de una oración por su sanación.

Hasta el momento, según lo reportado por Infobae, no se ha informado públicamente en qué hospital se realizará la cirugía, cuál es el diagnóstico que llevó a la intervención ni la hora prevista para el procedimiento. 

La publicación generó mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes le enviaron deseos de recuperación y expresaron acompañamiento durante la cirugía.

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Abelardo de la Espriella Juris es abogado y ha ocupado diferentes cargos en la administración pública y en la política de Córdoba.

También fue magistrado y presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de ese departamento.

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