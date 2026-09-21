Padre del presidente Abelardo de la Espriella será sometido a una cirugía a corazón abierto

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El padre del mandatario también pidió a sus seguidores que oraran por él, su familia y el equipo médico que estará a cargo del procedimiento. La publicación estuvo acompañada de una oración por su sanación.

Hasta el momento, según lo reportado por Infobae, no se ha informado públicamente en qué hospital se realizará la cirugía, cuál es el diagnóstico que llevó a la intervención ni la hora prevista para el procedimiento.

La publicación generó mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes le enviaron deseos de recuperación y expresaron acompañamiento durante la cirugía.

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Abelardo de la Espriella Juris es abogado y ha ocupado diferentes cargos en la administración pública y en la política de Córdoba.

También fue magistrado y presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de ese departamento.

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