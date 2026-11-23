Para respaldar su versión, Paloma Valencia relató que el 21 de abril de 2025 recibió un mensaje de un sargento retirado desde el departamento del Caquetá, quien le advirtió sobre un supuesto plan para atentar contra su vida. Según explicó, el remitente aseguraba haber recibido información de una fuente cercana a un grupo de personas que estaría organizando el ataque.

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En el mensaje, leído textualmente por la exsenadora en el video, el hombre le advertía: “Doctora, este malparido de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacerte un atentado”. También señalaba que la supuesta orden habría salido del Senado y que había intentado comunicarse con ella para alertarla.

La fuente que envió el mensaje mencionaba a otros dirigentes políticos, entre ellos Miguel Uribe y Paola Holguín, como personas a quienes apreciaba y no quería ver expuestas a situaciones de violencia. Sin embargo, Valencia insistió en que el contenido del mensaje hacía referencia a una amenaza contra ella y no a un plan para atacar al senador.

“Yo a ustedes los quiero mucho, a usted, a la doctora Paola y al doctor Miguel Uribe. No puedo permitir que les llegue a pasar algo sin antes avisarle”, se lee en la conversación.

La exsenadora explicó que la comunicación llegó a su celular, un número que, según indicó, tienen varios ciudadanos. Debido al volumen de mensajes que recibía durante la época preelectoral, la persona encargada de atender sus mensajes habría visto la advertencia una semana después de su envío.

Una vez conoció el contenido, Valencia aseguró que dio la instrucción de verificar la información, siguiendo el procedimiento que aplica habitualmente frente a las amenazas que recibe. Tras realizar las consultas correspondientes, la conclusión fue que se trataba de información de oídas y que no existían elementos suficientes para establecer su veracidad.

¿Qué pasó luego del atentado?