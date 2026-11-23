La excandidata presidencial Paloma Valencia tuvo que salir a dar explicaciones por los señalamientos que ha estado recibiendo sobre que, supuestamente, conocía de los planes contra la vida de su excolega, el senador Miguel Uribe Turbay. La situación se generó porque se conocieron los mensajes que le enviaron en abril de 2025 de una fuente que advertía sobre planes criminales de las disidencias de las Farc.
Así las cosas, la también exsenadora rechazó esos señalamientos y aseguró que nunca recibió información sobre un posible ataque contra el dirigente político que fue víctima de un ataque armado el 7 de junio de 2025. A través de un video compartido en sus redes sociales, Valencia calificó las acusaciones como falsas e irresponsables y sostuvo que las advertencias que recibió estaban relacionadas solo contra ella.
“Yo no tuve información sobre el atentado a Miguel Uribe, lo que tuve fue información de un atentado en mi contra”, afirmó la excongresista al referirse a las versiones que han circulado sobre su presunto conocimiento de las amenazas contra su compañero de partido.