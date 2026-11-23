Ana Benilda Pérez Rodríguez dedicó buena parte de su vida al servicio de la Iglesia Católica. Como agente de pastoral, era una mujer apreciada en la parroquia San Ignacio de Loyola y la capilla del Beato Marianito, en el barrio Navarro Wolf de Villa del Rosario.

Sin embargo, un conductor que, al parecer, manejaba bajo los efectos del alcohol acabó de manera abrupta con su vida y dejó a su familia sumida en el dolor.

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Pérez, de 63 años, fue arrollada a las 6:15 de la mañana de ayer en el Anillo Vial Oriental, por el hombre que se movilizaba en un vehículo blanco. Segundos antes, ella y su esposo habían llegado al sitio para esperar una buseta que los trasladara a Montevideo I, en Los Patios, donde iban a comprar carne de cerdo.

El compañero sentimental de la víctima le contó a este medio que ambos estaban en el sendero peatonal cuando fueron sorprendidos por el vehículo, que se subió al andén y también embistió a un motorizado que se encontraba en el lugar.

El hombre relató que caminaba junto a Ana Benilda cuando se percató de que el automóvil se acercaba. De un momento a otro, el conductor perdió el control, se salió de la vía y los arrolló. Según contó, el responsable huyó, pero el motorizado también embestido se levantó de inmediato y lo persiguió hasta su lugar de residencia.

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"Me paré y medio la levanté a ella, pero no alcanzó a decirme nada. Segundos después murió. Todos los domingos íbamos para allá a comprar cerdo", dijo, apesadumbrado, el compañero sentimental, quien, pese a los golpes que sufrió en el rostro, una pierna y un costado, alcanzó a tomar en sus brazos al amor de su vida y la vio dar sus últimos suspiros.

Quienes conocieron a Pérez sabían de su amor por el trabajo pastoral dentro de la Iglesia. Además, un hermano y uno de sus hijos son sacerdotes. La Diócesis de Tibú, donde presta sus servicios el padre Gabriel Pérez Rodríguez, envió un mensaje de solidaridad al sacerdote por la trágica muerte de su hermana.

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La parroquia San Ignacio de Loyola también expresó sus condolencias: "Agradecemos a Dios por su vida, su servicio y su entrega a nuestra comunidad. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y pedimos al Señor fortaleza y consuelo para sus familiares y seres queridos".

Mientras los alféreces de Tránsito atendían el siniestro vial, la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) coordinaba las acciones para dar con el paradero del responsable. La familia indicó que el hombre fue capturado, por lo que espera que se haga justicia y pague por la muerte de su ser querido.

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