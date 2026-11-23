Una brillante y excelente presentación tuvieron los gimnastas de Norte de Santander en el Campeonato Sudamericano de gimnasia artística, categoría Prejuvenil, disputado el reciente fin de semana en Lima, Perú.

La Selección Colombia, al mando del entrenador Alex Ruiz, fue integrada en su totalidad por deportistas rojinegros, que no defraudaron en la prueba por equipos y las diferentes finales individuales.

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El conjunto nacional fue formado por Joshua Atehortúa, Sebastián Pérez, Emanuel Valencia y Alejandro Libreros y de entrada se quedó con el oro por equipos con un puntaje de 274.500, superando y compartiendo podio con Argentina (259.550) y Chile (244.100).

En la general individual, Atehortúa -quien es nacido en Estados Unidos- fue el campeón con un registro de 70.650 (suelo, 11.000; arzones, 10.750; anillas, 11.800; salto, 11.550; paralelas, 12.650 y barra fija, 12.900) mientras que la presea de plata fue para Pérez (70.400) y el bronce para el ecuatoriano Joel Iza (68.400).

Lluvia de medallas en las finales por aparatos

Atehortúa fue el gran protagonista llevándose oro en anillas (12.100), barra (12.750), paralelas (12.950) y salto (12.125), además de una plata en arzones (11.950).