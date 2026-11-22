Paisas es tricampeón del baloncesto colombiano. En su primera oportunidad de proclamarse campeón en una nueva final ante Toros del Valle, el quinteto antioqueño no falló.

El pasado sábado en la noche, ante su público en el coliseo Iván de Bedout, consiguió una victoria 73-70 que le permitió cerrar la serie 3-0 y alcanzar otro título en la historia de la Liga Profesional del país.

Hay que recordar que la ronda semifinal, el conjunto antiqueño libró una dura batalla frente a Motilones del Norte, serie que terminó en favor de los montañeros (3-2).

Por su parte, Toros del Valle definió esa fase ante Piratas de Bogotá, derrotándolo por idéntico marcador.

Más allá de no contar con una de sus grandes figuras, Romario Roque, quien recibió una sanción disciplinaria de tres meses de suspensión impuesta por la Federación, Paisas dirigido por el argentino Juan Manuel Nardini encontró la manera de superar las dificultades y cobrar revancha frente al conjunto vallecaucano.

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Título con sabor a revancha

En la pasada final del torneo Apertura, Toros había vencido a Paisas por un global de 3-1. Esta vez, la historia fue diferente.

El elenco antioqueño se impuso en los dos primeros compromisos disputados en Cali, con marcadores de 70-67 y 88-86, y regresó a casa con la posibilidad de asegurar el campeonato ante su afición.

Los pupilos de Nardini no desaprovecharon la oportunidad, aunque Toros los exigió hasta el último momento.

El cuadro azucarero tomó la iniciativa y se fue adelante en los tres primeros cuartos. Ganó el inicial 21-17, amplió la diferencia en el segundo (41-36) y mantuvo la ventaja al cierre del tercero (58-54).

Sin embargo, en el último periodo apareció la reacción de Paisas, que con eficacia, carácter y el respaldo de su público consiguió la remontada para imponerse 73-70 y desatar la celebración en el Iván de Bedout.

En el grupo campeón estuvieron Andrés Millán, David Ojeda, Giovanni Cordero, Jamel Artis, Jhoan Ríos, José Lozano, Michael Jackson, Álvaro Peña, Steven Sanabria, Leyner Heredia, Yeimerson Hoyos, Lenyon Galeano, Romario Roque y Octavio Muñoz.

Álvaro Peña fue el jugador más destacado del encuentro definitivo, con 28 puntos, seis rebotes y una asistencia. El quinteto inicialista de Paisas estuvo integrado por Jackson, Ojeda, Artis, Peña y Cordero.

“Da emoción lograr el objetivo de la temporada, lo teníamos en mente. El público ayudó bastante, la gente de Antioquia siempre es muy linda. Sabemos por todo lo que hemos pasado y todo lo que ha costado esto. Es gratificante para todos los que apoyan este proceso”, manifestó Steven Sanabria.

Por su parte, el entrenador Juan Manuel Nardini también expresó su satisfacción por el título y destacó el esfuerzo de sus dirigidos durante una temporada exigente.

“Agradezco principalmente a mi familia y a todo este grupo de gente que hicieron todo esto posible. Al esfuerzo que hicieron en toda la cantidad de partidos que disputaron” precisó el argentino.

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Nardini también reconoció la dificultad del último compromiso y la capacidad de reacción de su equipo, que afrontó la final con ausencias importantes.

“Se estaba complicando al final. Toros es un gran equipo, pero nosotros supimos reponernos ante la adversidad.

Teníamos dos bajas importantes, pero seguimos adelante sin excusa. Es un grupo espectacular y se merece este título”, agregó el técnico, quien no paraba de felicitar y abrazar a sus jugadores, entre ellos a José Lozano, quien venía disputando los últimos cinco partidos pese a una lesión.

De esta manera, Paisas volvió a levantar el trofeo de la Liga Profesional y alcanzó el tricampeonato, luego de imponerse en los dos torneos disputados durante 2025.

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