Boca Juniors es campeón de la Copa Sudamericana 2026, en Barranquilla el Xeneise venció 2-0 al Atlético Mineiro y vuelve a levantar un título continental 18 años después.

A más de 5.000 kilómetros de su país, la hinchada argentina colmó las plazas públicas en Cartagena, en Barranquilla, en las gradas del estadio Metropolitano fueron mayoría y en la cancha fueron absolutos dominadores durante los 90 minutos.

Casi que jugando como locales, Boca fue absoluto dominador del compromiso y con acento colombiano. Desde los primeros minutos, Sebastián Villa llevaba el mayor peligro por la banda izquierda en contra de la defensa del Mineiro.

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Precisamente por esta zona llegó a los 16 minutos el primer gol del partido. Un centro al área que Tomás Aranda controló, pero que tras un rebote Santiago Ascacibar venció a Everton y desató la euforia argentina.

Lejos de la reacción del Mineiro, Boca siguió impulsado por su hinchada y hasta pudo concretar el segundo del partido tras un cabezazo de Lautaro Di Lollo que el arquero rival controló.

El segundo tiempo y la consagración

Los segundos 45 minutos fueron un nuevo baldado de agua fría para Mineiro, que no entró bien al partido y rápidamente vio como caía su valla por segunda vez en la noche barranquillera.

A los 48 minutos llegó una gran jugada en velocidad de Sebastián Villa por la zona izquierda, que ganó por velocidad a su rival y lanzó un centro para que Miguel Merentiel llegara libre frente al arco rival y anotará el segundo del partido.

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Mineiro solo reaccionó hasta después de los 60 minutos del partido tras una serie de ataques al área de Boca, pero las opciones fueron controladas por el arquero colombiano Álvaro Montero.

En varios contragolpes, Boca tuvo para ampliar la diferencia, pero el arquero Everson evitó un tercero y hasta un cuarto gol.

En Barranquilla, Boca rompe la racha de títulos y vuelve a gritar campeón internacional 18 años después. Su último trofeo consta del 2008 cuando venció 5-3 en marcador global al Arsenal de Sarandí, para quedarse con la Recopa Sudamericana.

Por su parte, Mineiro lleva 3 finales internacionales perdidas: en el 2024 ante Botafogo por la Libertadores, en el 2025 ante Lanus por la Sudamericana y ahora en el 2026 por Sudamericana ante Boca Juniors.