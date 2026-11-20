Arrancó la Copa Mundial de la FIFA U-17, que se disputa en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre, con la participación de 48 selecciones. Colombia es uno de los equipos que busca hacer historia en esta competencia.

La Tricolor, que representa el semillero de formación de futuros jugadores de la selección de mayores, hará su debut este sábado frente a Japón, a partir de las 7:30 de la mañana, en la cancha 9 del Aspire Zone, en Doha.

El seleccionado cafetero, dirigido por el entrenador Fredy Hurtado, llega al torneo con la credencial de campeón suramericano, tras vencer 4-0 a Argentina en la final disputada en abril pasado. Por su parte, Japón llega como campeón de Asia.

Además, será la primera vez que japoneses y colombianos se enfrenten en una Copa Mundial de esta categoría.

Para Colombia, será la oportunidad de comenzar con pie derecho el torneo y sumar sus primeros tres puntos en el Grupo L, que comparte también con Serbia y Honduras.

El conjunto colombiano cuenta con jugadores que se destacaron en el Suramericano, como el defensor Juan José Fori y los volantes Simón Rojas, Miguel Agámez y José Escorcia, este último uno de los futbolistas a seguir en el campeonato, según la FIFA.

En ataque, la cuota goleadora estará a cargo de jugadores como Adrián Mosquera, Matías Caicedo y Edwin Echavarría, quienes se destacan por sus habilidades y velocidad.

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Mentalidad ganadora

En una entrevista concedida al portal de la FIFA, antes de su debut frente a los japoneses, el técnico Fredy Hurtado aseguró que les ha recalcado a sus dirigidos la importancia de mantener una mentalidad ganadora.

Aunque son muchachos muy jóvenes para el reto que tienen por delante, saben manejar, en cierta medida, sus emociones. Prueba de ello fue la obtención del título en el pasado Suramericano.

"Desde que estamos con los chicos, cuando empezamos un proceso, les hablamos de ganar, de acostumbrarnos a ganar. Que ganar sea algo cotidiano para nosotros, algo del día a día", afirmó el entrenador.

El profesor Hurtado fue enfático al señalar: "Queremos ser ambiciosos". Y agregó: "Nosotros transmitimos esa ambición hacia afuera, pero acá también tenemos los pies sobre la tierra y sabemos lo difícil que es. Hemos hablado de ir partido a partido".

Sostuvo que, por ahora, toda la atención está puesta en el compromiso frente a Japón, con la ilusión de sumar los tres puntos.

"No hemos pensado en las otras selecciones del grupo. Nos vamos trazando objetivos", subrayó.

¿Cómo le ha ido a Colombia?

Para Colombia será su octava participación mundialista. Su mejor figuración se registró en el Mundial de 2003, disputado en Finlandia, y en el de 2009, en Nigeria, cuando ocupó el cuarto lugar en ambas ediciones.

Ahora, en Catar, espera superar los dieciseisavos de final, instancia a la que llegó el año pasado en la Copa Mundial disputada en este mismo país, que será sede del certamen hasta 2029.

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El campeonato, que anteriormente se realizaba cada dos años, ahora se disputa anualmente, con el propósito de darles mayor continuidad a las nuevas generaciones del fútbol mundial.

La Tricolor formaría con: Luigi Ortiz; Jhan Moreno, Santiago Vallecilla, Juan José Fori y Anderson Murillo; Éider Carrillo y Miguel Agámez; Samuel Martínez; José Escorcia, Matías Caicedo y Adrián Mosquera.

Resultados

Nueva Caledonia 0 - Ecuador 1

Argentina 0 - Australia 2

Arabia Saudita 2 - Uruguay 3

Catar 2 - Panamá 0

Francia 3 - Haití 1

Italia 6 - Jamaica 0

Cuba 3 - Tayikistán 5

Bélgica 3 - Vietnam 1

España 5 - China 0

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