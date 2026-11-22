En una carrera complicada, el español Dani Muñoz (Italtrans Racing) se impuso este domingo en el Gran Premio de Portugal, al superar a su compatriota Alonso López (Italjet Gresini) y al australiano Senna Agius (Liqui Moly), que fue tercero.

No obstante, el colombiano David Alonso (Aspar Team) hizo un carrerón partiendo desde la casilla 15 de la grilla de partida y finalizando en la cuarta posición del gran premio portugués.

Bien lo había dicho el piloto cafetero el sábado, luego de las sesiones de clasificación: que tenía que ser demasiado cauteloso en cada una de las vueltas del circuito de Portimao, para intentar alcanzar los puestos y sumar los puntos necesarios.

Alonso pilotó bien toda la prueba y en la medida en que se cumplían los giros, el colombiano fue rebasando rivales hasta posicionarse en el cuarto lugar, sumando 10 puntos que le vienen bien en la clasificación.

A Alonso le hubiera gustado llevarse los 25 puntos del ganador para seguir dando la batalla por el tercer lugar en el campeonato, pero todo indica que esas posiciones ya están definidas.

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Alonso se aseguró la cuarta posición por segundo Gran Premio consecutivo, superando a Iván Ortola y a su compañero Holgado, mientras que Guevara contuvo a Huertas para terminar séptimo.

Esto significa que la diferencia entre González y Guevara se sitúa en 4,5 puntos de cara a la última carrera de la temporada en Valencia.

Su compañero de equipo, el español Dani Holgado, con el que ha tenido roces, se ubicó sexto.

En la clasificación general, Manuel González (Liqui Moly), que después de una caída en la curva 3 no pudo volver a la pista, conserva el liderato, con 286.5 puntos, seguido por Izan Guevara (BLU CRU), con 282.

El tercer lugar es también para otro español, Iván Ortola (QJ Motor), con 230,5; cuarto, Dani Holgado con 225 y cierra el quinto lugar el colombiano David Alonso con 217 unidades.

El próximo domingo se correrá en Valencia el último gran premio de la temporada, donde el colombiano espera cerrar con broche el año para entrar de lleno en el 2027 a la Motogp.

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