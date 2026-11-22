La celebración de Boca Juniors por la conquista de la Copa Sudamericana tuvo un momento de preocupación. Leandro Paredes, capitán del equipo argentino, sufrió un desmayo cuando atendía a los medios de comunicación en la zona mixta, poco después de conseguir el título continental.

El episodio quedó registrado en video y rápidamente generó preocupación entre los aficionados del conjunto Xeneize. Mientras concedía una entrevista, el mediocampista perdió el conocimiento y se desplomó ante la mirada de los periodistas y las personas que se encontraban en el lugar.

La reacción fue inmediata y el futbolista recibió atención tras el incidente. Afortunadamente, los reportes posteriores indicaron que Paredes se encontraba bien y sin ningún inconveniente de salud.

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El susto llegó después de una noche de grandes emociones para el volante argentino, quien había sido una de las figuras de Boca Juniors en la final y recibió una ovación cuando fue sustituido durante el segundo tiempo.

Paredes, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, fue uno de los líderes del equipo durante la conquista del título, que significó un nuevo trofeo internacional para la institución después de varios años de espera.

Así, lo que había sido una celebración de alegría para Boca terminó con un momento de angustia por lo sucedido con su capitán. Sin embargo, los reportes iniciales llevaron tranquilidad al entorno del equipo y a sus seguidores.