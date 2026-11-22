El piloto español Marc Márquez (Ducati) se proclamó por octava vez campeón del mundo de MotoGP, después de terminar noveno este domingo en la carrera del Gran Premio de Portugal, vigésima primera y penúltima cita del Mundial de motociclismo.

La competencia fue dominada por sus dos principales contendientes por el título, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y el español Jorge Martín (Aprilia), quienes ocuparon los dos primeros puestos del podio, pero no pudieron evitar que el piloto de Cervera conquistara su décimo título mundial.

A Márquez le bastaba con terminar en la novena posición para asegurar el campeonato y así lo hizo.

Después de su caída en la carrera esprint del sábado, el catalán optó por administrar el ritmo, asegurar el resultado y celebrar su octavo título de la categoría reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026) y el décimo en el Campeonato del Mundo, tras los conseguidos en 125 cc (2010) y Moto2 (2012).

"Tenemos que estar contentos. Sé que estamos aquí celebrando un momento histórico. Sé lo que he sufrido y sé que, a mitad de temporada, los aficionados han creído más en mí que yo mismo. Mi gente ha creído más en mí que yo", señaló después de la carrera.

"Así que continué empujando, dando el máximo", agregó.

"Dije el año pasado que aquel era un campeonato con el que me había quedado en paz conmigo mismo, y este se lo dedico a todos los aficionados que han creído en mí desde 2020 hasta ahora. Muchas gracias, esto va dedicado a todos vosotros", afirmó.

Con su segundo título mundial con Ducati, Márquez igualó al italiano Giacomo Agostini, quien también conquistó ocho campeonatos en la máxima categoría del motociclismo.

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"Dioses sobre ruedas". Durante una reciente entrevista con Sports Illustrated, en la que promocionaba la nueva película Madden, el actor Christian Bale calificó de esa manera a Agostini, Valentino Rossi y Márquez, en ese orden.

El reconocido actor galés es un apasionado del motociclismo desde hace años y, en 2014, ya había expresado su admiración por el piloto de Cervera.

En Madden, Bale interpreta a Al Davis, legendario entrenador y dirigente de los Oakland Raiders de la NFL. Sin embargo, sorprendió durante su conversación con Sports Illustrated al confesar que, entre las grandes estrellas del deporte mundial, le gustaría interpretar a Agostini, Rossi o Márquez en otra película biográfica, un género cinematográfico en el que suele destacarse.

No es para menos, pues Márquez lleva tiempo ocupando un lugar entre las grandes leyendas del deporte.

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Su título mundial del año pasado, conseguido en Motegi (Japón) con cinco grandes premios de anticipación, llevó a la organización de MotoGP a comparar su regreso a la cima con otras grandes remontadas deportivas, como las de Michael Jordan en el baloncesto, Monica Seles en el tenis y Niki Lauda en la Fórmula Uno.

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