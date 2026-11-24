Momentos de tensión se viven desde la mañana de este martes 24 de noviembre en Cartagena, donde varios hombres armados permanecen dentro del almacén Éxito del sector La Castellana, en la avenida Pedro de Heredia, y mantienen retenidos a clientes y trabajadores del establecimiento.

La situación, que inicialmente fue reportada como un presunto robo, desencadenó un amplio operativo de la Policía Metropolitana, con participación de unidades especializadas del Gaula, francotiradores y organismos de emergencia. En la zona también fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU), con presencia de funcionarios de la Alcaldía, la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y la Armada Nacional.

Exigencia de $7.000 millones y amenazas contra los rehenes

En las últimas horas se conoció una carta atribuida a los hombres armados que permanecen dentro del establecimiento comercial, en la que exigirían el pago de $7.000 millones para permitir la salida de las personas retenidas.

En el documento, los sujetos aseguran que habría aproximadamente 170 personas como rehenes dentro del almacén y establecen como plazo para entregar el dinero las 2:00 de la tarde de este martes. También incluyen amenazas contra quienes permanecen en el lugar.

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La comunicación, cuya autenticidad no ha sido confirmada por las autoridades, señala que habría explosivos instalados en las puertas del establecimiento. Además, los hombres solicitan dos camionetas para abandonar el lugar con destino a Barranquilla, llevando consigo a cuatro personas y el dinero exigido.

«Hagan todo lo que decimos y todos saldremos vivos, todo depende de ustedes», señala el mensaje.

Por ahora, las autoridades no han confirmado ni el número de personas retenidas que menciona la carta ni la veracidad de las exigencias y amenazas.

Abelardo de la Espriella confirmó que aún hay 25 rehenes en el Éxito de Cartagena

En medio de la emergencia, el presidente Abelardo de la Espriella entregó nuevos detalles sobre cómo comenzó el hecho y confirmó que todavía permanecen 25 personas retenidas dentro del almacén Éxito de Cartagena.

Según explicó el mandatario, todo comenzó cuando varios delincuentes intentaron robar un vehículo de transporte de valores. Sin embargo, tras la activación de los botones de pánico y la llegada de la Policía, los sujetos se refugiaron en el establecimiento comercial y tomaron como rehenes a 30 personas.

De ese grupo, cinco ya fueron liberadas, mientras que las otras 25 continúan dentro del almacén, de acuerdo con el balance entregado por el presidente.

«Estamos ahí atendiendo la situación. Fueron bandidos que se vieron sorprendidos, no tuvieron escapatoria y secuestraron a unos ciudadanos. Les garantizo que los vamos a liberar», afirmó De la Espriella.

El mandatario aseguró que las autoridades continúan trabajando para lograr la liberación de las personas retenidas y resolver la situación sin poner en riesgo sus vidas.

Una mujer logró salir del almacén

En medio del operativo, una mujer fue la primera que logró abandonar el establecimiento y fue escoltada por un uniformado de la Policía. Su salida quedó registrada en imágenes que circulan en redes sociales.

La mujer, que vestía un vestido negro y sandalias, sería la primera persona retenida que ha logrado salir del almacén desde que se conoció la situación.

Mientras tanto, las autoridades mantienen acordonada la zona y adelantan las acciones para resolver la emergencia sin poner en riesgo la vida de los clientes y trabajadores que continúan dentro del establecimiento.