Visbal, líder del club cucuteño Amputados del Norte, tiene larga experiencia con la Tricolor, puesto que participó en dos Campeonatos Sudamericanos (Barranquilla, 2022 y Sao Paulo, 2025) siendo tercero en ambos y en una Copa América (Maldonado, 2024), ocupando la segunda casilla.
De igual modo, su bagaje le permitió ser asistente técnico y preparador de arqueros en el Mundial femenino de 2024, que ganó Colombia en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.
El próximo año, el cucuteño estará con el equipo femenino en el Mundial que se celebrará en Polonia
La nómina de Colombia
Los colombianos, dirigidos por Kelis Peduzine, tuvieron una nómina integrada por 15 jugadores, liderados por la estrella y capitán Candelario Donado junto con Alfonso Visbal, Yerri Herrera, Willis de las Rosa, Luis Cassiani, Neder Calvo, Moisés Jiménez, Pedro Pilonietas, Jairo Meza, Daniel Pérez, Leandro Castro, Sergio Acevedo, Andrés Hernández, Juan Elejalde y José Suárez.
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