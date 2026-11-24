El palmarés deportivo del cucuteño Alfonso Visbal creció tras su participación en el Campeonato Mundial de fútbol para amputados, celebrado en San Juan de los Lagos (México) durante la última semana y que tuvo como ganador al combinado de Ghana.

El cancerbero nortesantandereano, que se presentó por segunda vez en una cita orbital, se llevó el reconocimiento de los asistentes a los compromisos con su destreza para atajar penales: lo hizo en un par de oportunidades ante el equipo local y ante la potencia Angola.

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Visbal fue suplente, pero cada vez que entró, destacó con una Selección Colombia que en la fase de grupos fue tercera tras vencer 2-0 a Irak, igualar 1-1 con Ghana y caer 2-0 con Angola. En los octavos de final perdió 4-2 ante Turquía y posteriormente compitió por ubicación superando a México 4-2 en los penales tras igualar 2-2, a Inglaterra 1-0 e igualó 1-1 con Polonia, pero fue derrotado 4-2 en los penales para terminar en el décimo lugar del certamen.

“Estoy muy contento por la participación. Competimos contra rivales muy duros, que son potencias y por eso nos llevamos el reconocimiento, dimos pelea y fuimos el único al que Ghana, que fue el campeón, no pudo vencer”, comentó Visbal, de 41 años.