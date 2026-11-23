La selección femenina de mayores de Colombia que dirige Ángelo Marsiglia cerrará la presente temporada con los dos últimos partidos amistosos, encuentros que sirven de preparación a lo que será la participación en el Mundial que se escenificará en 2027 en Brasil.

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer el domingo en la noche la lista de las 23 convocadas para los partidos contra Australia el 28 de noviembre a las 3:40 de la madrugada y 2 de diciembre a las 3:35, en territorio oceánico.

Como novedad aparece el regreso de la extrema izquierda Linda Caicedo, quien no pudo estar en la última fecha FIFA, en los partidos ante Venezuela, donde la ‘Tricolor’ salió airosa.

Caicedo no había podido estar en los juegos anteriores, debido a sus compromisos con el Real Madrid en la Liga femenina y la Champions femenina.

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Otras jugadoras que siguen ausentes, son la delantera Mayra Ramírez (Chelsea) y la mediocampista Leicy Santos del Washington Spirit de la NWSL de los Estados Unidos.

En el caso de Mayra Ramírez, la jugadora aunque ha venido entrenando, no ha logrado recuperar la forma futbolística y es una de las razones por la que Marsiglia no la ha tenido en cuenta.

Por su parte, lo de Leicy Santos, no presenta ninguna molestia, pero tal vez por el desgaste de la temporada en la liga estadounidense, el técnico optó por el descanso y darles más minutos a otras futbolistas.

Estas son las convocadas:

1.-Daniela Arias – Club León (MEX)

2.-Daniela Caracas – R.C.D. La Coruña (ESP)

3.-Daniela Garavito – Independiente Santa Fe (COL)

4.-Daniela Montoya – Alianza Lima (PER)

5.-Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (BRA)

6.-Gisela Robledo – Corinthians (BRA)

7.-Ilana Izquierdo – Tigres U.A.N.L. (MEX)

8.-Ingrid Guerra – Deportivo Cali (COL)

9.-Jorelyn Carabalí – Boston Legacy F.C. (USA)

10.-Karla Torres – Paris F.C. (FRA)

11.-Katherine Tapia – Palmeiras (BRA)

12.-Kelly Ibargüen – Independiente Santa Fe (COL)

13.-Linda Caicedo – Real Madrid C.F. (ESP)

14.-Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (USA)

15.-Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)

16.-Mariana Muñoz – América de Cali (COL)

17.-Mary José Álvarez – Al-Qadsiah (KSA)

18.-Melanin Aponzá – Deportivo Cali (COL)

19.-Melissa Moreno – Atlético Nacional (COL)

20-.Natalia Giraldo – América de Cali (COL)

21.-Stefanía Perlaza – Deportivo Cali (COL)

22.-Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (USA)

23.-Wendy Bonilla – Santos F.C. (BRA)

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