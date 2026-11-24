Una falla en un equipo de protecciones de la subestación eléctrica de Belén, ocasionada por descargas atmosféricas, provocó el apagón que afectó a Cúcuta y su área metropolitana durante la tarde y noche del lunes 23 de noviembre. Así lo explicó José Miguel González, gerente de Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), filial del Grupo EPM, quien entregó un recuento de lo ocurrido y confirmó que el servicio quedó restablecido para todos los usuarios a las 11:10 de la noche.

González explicó a través de su cuenta de X que la emergencia comenzó a las 3:53 de la tarde, cuando la falla en el equipo de protecciones terminó desconectando el transformador principal de la subestación Belén. La situación se complicó debido a que, desde el sábado 21 de noviembre, uno de los transformadores de potencia de la subestación San Mateo se encontraba fuera de servicio por trabajos programados de Intercolombia.

Esta condición hizo que, ante la contingencia registrada en Belén, el sistema desconectara automáticamente el resto de la subestación San Mateo, lo que ocasionó la interrupción del suministro eléctrico en diferentes sectores de Cúcuta y municipios del área metropolitana.

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González explicó que a las 4:29 de la tarde, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho, se logró conectar la parte de la subestación San Mateo que no estaba involucrada en los trabajos programados, con lo cual se recuperó el servicio para cerca del 50 % de los usuarios de Cúcuta y el área metropolitana.

Sin embargo, la recuperación de la subestación Belén presentó varias dificultades, entre ellas el traslado e instalación de un equipo de respaldo. Además, durante las maniobras para trasladar carga se produjo una segunda desconexión en San Mateo, que se prolongó durante aproximadamente 15 minutos. Finalmente, a las 11:10 de la noche concluyeron los trabajos y se restableció el servicio para todos los usuarios.

El gerente de CENS pidió disculpas por los inconvenientes ocasionados y señaló que el sistema eléctrico opera con normalidad, aunque continúan los trabajos programados en la subestación San Mateo, que se extenderán hasta el próximo 29 de noviembre.