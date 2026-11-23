En la tarde de este lunes, 23 de noviembre se reporta un apagón de energía eléctrica en la ciudad de Cúcuta. Asimismo, varios usuarios han reportado fallas en el servicio de internet y telefonía.

Centrales Eléctricas de Norte de Santander informó que la situación se produjo a causa de una desconexión no programada en Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios.

El hecho, según explicó la empresa, se generó a causa de un evento presentado en la subestación eléctrica del barrio Belén, ocasionando el apagón.

De manera progresiva el servicio de energía se ha empezado restablecer en distintos sectores de Cúcuta y el área metropolitana.