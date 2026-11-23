¿Por qué algunos días cuesta concentrarse, recordar lo que acabamos de leer, iniciar un informe para el día siguiente, o mantener la calma ante una frustración? La respuesta no siempre está en cuánto nos esforzamos, estudiamos o entrenamos, también importa cómo descansamos y qué hábitos acompañan nuestra vida diaria.

Cuando se trata de dormir, además de las horas de sueño, importan la regularidad de los horarios, la continuidad del sueño y cómo nos sentimos al despertar. Cuando el descanso resulta insuficiente o poco reparador, algunas tareas cotidianas pueden volverse más difíciles: seguir una indicación, terminar una actividad sin distraerse o pensar antes de actuar.

Profundizando este aspecto, profesores del Centro de Investigación en Ciencias de la Vida, Manuel Ernesto Riaño Garzón, Johana Margarita Escudero Cabarcas, Valmore José Bermúdez Pirela y Edgar Díaz Camargo, desarrollaron una investigación, que profundizó en el análisis de los hábitos cotidianos y su relación con procesos cognitivos. En la muestra estudiada, una tercera parte de los adolescentes estudiados manifestó dormir menos de 7 horas, encontrando además que cerca del 80 % reportó despertares nocturnos, cerca del 60 % pesadillas y el 75 % cansancio al despertar. Además, el 73 % manifestó sentir sueño durante las clases. Lo que lleva a preguntarse además de las horas que duerme un joven, si descansa bien y cómo se siente al día siguiente.

Manuel Ernesto Riaño Garzón Psicólogo, jefe de Investigación e Innovación de Unisimón.

Este estudio, además indagó sobre los procesos cognitivos, analizando el control inhibitorio, que forma parte de las funciones ejecutivas que se definen como habilidades mentales que ayudan a regular la conducta, mantener una meta y ajustar nuestras respuestas según la situación. En la vida diaria se manifiestan, por ejemplo, cuando un estudiante evita mirar el teléfono mientras hace una tarea, espera su turno para hablar o se detiene antes de responder impulsivamente.

Edgar Alexis Díaz Camargo Psicólogo, profesor investigador y director de la Maestría en Psicología.

En la investigación con adolescentes, se encontró que las dificultades para dormir predicen alteraciones del control inhibitorio, hallazgo que cobra mayor relevancia al considerar otros hábitos, como la exposición a pantallas y la actividad física, también asociados con el funcionamiento ejecutivo. Así mismo, otro estudio con población infantil, derivado del mismo centro de investigación, concluyó una relación estadísticamente significativa e inversamente proporcional, entre las horas de sueño y el control inhibitorio, además de concluir que los niños de mayor nivel socioeconómico dormían más horas y mostraban una mayor tendencia a dormir solos.

En la misma línea de investigación, un estudio con niños de diferentes contextos escolares reportó una relación significativa entre las horas de sueño y procesos de atención visual, memoria de trabajo y control inhibitorio, incorporando la relevancia de los procesos atencionales que permiten seleccionar información relevante y la memoria de trabajo ayuda a mantenerla y manipularla durante tareas facilitando el seguimiento de instrucciones y la resolución de problemas. En conjunto, estos hallazgos sugieren que las características y la continuidad del sueño son relevantes para comprender las diferencias en procesos cognitivos que intervienen en las actividades cotidianas.

Oscar Darío Medina Ortiz Médico, profesor investigador adscrito al programa académico de Psicología de Unisimón.

En población universitaria, las alteraciones del sueño también cobran relevancia, advirtiendo condiciones como el aislamiento y los cambios en las rutinas afectan los hábitos de descanso. En este sentido, estudios liderados por el profesor Oscar Darío Medina Ortiz, ayudan a dimensionar la importancia del tema en diferentes etapas de la vida.

Durante el confinamiento por la COVID-19, una investigación con 1.632 estudiantes de Psicología de cinco universidades de Cúcuta encontró que el 65,9 % de los jóvenes presentó puntuaciones compatibles con insomnio, marcado por cambios en las rutinas y el aislamiento.

En la misma línea, otro estudio con estudiantes de Medicina encontró una calidad de sueño generalmente desfavorable, advirtiendo que el 76,7 % de ellos, presentó una calidad del sueño moderada o mala y el descanso nocturno promedio fue de apenas 5,23 horas.

Aunque no se encontró una relación estadísticamente significativa con las calificaciones, estos resultados invitan a reconocer que la importancia del sueño va más allá del rendimiento académico y puede involucrar procesos que permitan la iniciativa y la permanencia en actividades cotidianas como la atención, la memoria de trabajo y la regulación emocional.

Estos hallazgos evidencian la magnitud de las intermitencias en el sueño en la juventud universitaria, exaltando la importancia de proteger el descanso frente a situaciones de estrés y cambios en las rutinas.

¿Qué pueden hacer los niños, los jóvenes y sus familias? El primer paso es reconocer que el descanso también se construye con hábitos. Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, reservar tiempo suficiente para dormir y disponer de un espacio oscuro, tranquilo y confortable son medidas sencillas que pueden marcar la diferencia. También conviene establecer una rutina de relajación antes de dormir y reducir el uso del celular y otras pantallas, al menos durante la hora previa a acostarse. Como señala el profesor Óscar Darío Medina Ortiz, cuidar el sueño implica revisar las costumbres que hemos incorporado a nuestra vida cotidiana y estar dispuestos a modificarlas.

Las familias también deben prestar atención a señales como el cansancio frecuente al despertar, la somnolencia durante el día o las dificultades persistentes para conciliar o mantener el sueño. En lugar de normalizarlas o atribuirlas a la pereza, es importante conversar sobre las rutinas, las preocupaciones y las exigencias escolares que pueden interferir con el descanso. Si las dificultades persisten o afectan las actividades diarias, se recomienda consultar con un profesional de salud. Acompañar sin culpabilizar y construir hábitos de manera conjunta puede ayudar a que el descanso ocupe el lugar que merece en el bienestar de niños, adolescentes y jóvenes.

Dormir al igual que otros hábitos, es parte fundamental del cuidado de nuestras capacidades cognitivas y promover los hábitos de sueño saludables desde la infancia es invertir en bienestar, aprendizaje y autorregulación. Cuidar el descanso es también cuidar la manera en que pensamos, aprendemos y actuamos.