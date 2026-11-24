Más de 24 horas después de los atentados terroristas registrados en Cúcuta y Curumaní (Cesar), el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre los hechos, expresó su rechazo a los ataques y anunció que el Gobierno nacional prepara un plan de atención integral para las familias afectadas.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario condenó los ataques contra el Departamento de Policía de Norte de Santander, y la estación de Policía de Curumaní, en el Cesar, que dejaron personas heridas y daños en viviendas e infraestructura.

En Cúcuta, el balance preliminar entregado por el mandatario señala que tres civiles resultaron heridos, entre ellos un bebé de 18 meses. Además, más de 60 viviendas sufrieron afectaciones, dos quedaron destruidas y se registraron daños en la infraestructura policial y los servicios públicos.

Por su parte, en Curumaní, el atentado contra la estación de Policía dejó una patrullera herida y afectaciones en las instalaciones policiales.

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¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre los atentados?

El presidente expresó su solidaridad con las familias afectadas y con los integrantes de la Policía Nacional. También aseguró que desde el Gobierno están organizando un plan de atención integral para brindar ayuda inmediata a los damnificados y apoyar la recuperación de las viviendas y la infraestructura que resultó afectada.

"No vamos a dejar solas a las familias afectadas por el terrorismo", manifestó.

Asimismo, advirtió que la respuesta del Estado será firme contra los responsables de estos hechos, aunque precisó que las acciones se desarrollarán en el marco de la ley.

"Rechazo con absoluta contundencia estas miserables y cobardes acciones terroristas. La respuesta del Estado será firme e implacable, en el marco de la ley. Los responsables deberán responder ante la justicia", señaló.