Entre 50 y 80 viviendas se vieron afectadas en la urbanización Tasajero como consecuencia del ataque con drones dirigido contra el Departamento de Policía de Norte de Santander. El atentado, que ocurrió a las 2:00 de la madrugada de ayer, aumentó la sensación de temor en esta comunidad, que ya había sido afectada meses atrás.

Los habitantes detallaron que, aunque en un principio pensaron que el estruendo era un relámpago, el olor a pólvora y la cantidad de tierra en el aire los hicieron percatarse de que se trataba de un ataque.

A la par, José Gregorio Jaimes recalcó que se fue la luz en toda la urbanización y que los vecinos salieron de sus casas para ayudar a los más afectados.

Aunque en medio de esa situación los residentes afirmaron que no hubo pérdidas humanas, sí manifestaron que los daños materiales superaron los 5 millones de pesos en cada vivienda.

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Entre las principales afectaciones reportadas por la comunidad se encuentran daños en techos, ventanas, puertas, enseres y vehículos.

Asimismo, comerciantes de la zona destacaron pérdidas en sus mercancías, luminarias y vitrinas.

Sin embargo, precisaron que uno de los hechos que más les preocupa ahora es la disminución que este ataque puede generar en las ventas.

“Consideramos que pueden bajar entre un 50 % y un 70 % debido al temor de los ciudadanos. Frente a ello, pedimos que no se cierren las vías, ya que eso puede perjudicar aún más nuestra economía”, agregó una comerciante.

En medio de los daños que dejó el atentado, varios vecinos, inmersos en el temor, manifestaron su deseo de mudarse de Tasajero, pese a tener décadas viviendo allí.