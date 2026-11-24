Un nuevo hecho de violencia se registró en la madrugada de este martes 24 de noviembre en el corregimiento de Campo Dos, zona rural del municipio de Tibú, donde drones cargados con explosivos fueron lanzados contra el sector urbano y dejaron una persona herida y daños materiales en varias viviendas.

La información fue reportada por Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, quien indicó que la persona lesionada fue trasladada hacia el casco urbano de Tibú para recibir atención médica.

El ataque también ocasionó afectaciones en algunas viviendas.

Este hecho se presenta después de que el domingo se reportara un hostigamiento en el mismo sector, lo que aumenta la preocupación de las comunidades por la escalada de violencia en esta zona de Norte de Santander.

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Defensoría advierte sobre recrudecimiento de la violencia

La situación ocurre en medio de las advertencias de la Defensoría del Pueblo sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en el Catatumbo y las reiteradas afectaciones contra la población civil.

El domingo, la entidad alertó sobre el recrudecimiento del conflicto armado en esta región y señaló que, entre el 12 y el 21 de noviembre, se documentaron al menos 17 nuevos hechos de violencia, varios de ellos con menores de edad entre las víctimas.

El balance presentado por la Defensoría da cuenta de cinco personas muertas, entre ellas cuatro militares y una civil; 17 heridas, de las cuales cinco son integrantes de la Fuerza Pública y 12 civiles. Además, dos mujeres fueron secuestradas durante este periodo, aunque posteriormente recuperaron su libertad.

La entidad manifestó su preocupación por la gravedad de los hechos y reiteró que la población civil continúa siendo la principal afectada por la intensificación de las confrontaciones armadas en el Catatumbo.