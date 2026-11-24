Las autoridades adelantan la investigación por el ataque con carro bomba contra la Gobernación del Meta, en Villavicencio, ocurrido a las 9:15 de la noche del 23 de noviembre. El caso fue dado a conocer por el presidente Abelardo de la Espriella, quien anunció medidas estrictas contra los responsables.

“El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz. Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO (sic)”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Posteriormente, se divulgaron videos en los que se observan los daños estructurales y más de 85 predios afectados, al igual que a los habitantes acompañados de la Policía Nacional, mientras buscaban respuestas. En el momento hay 23 personas heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales. Los hospitales se encuentran en aislamiento para concentrar sus labores en la atención de los lesionados. No se reportan víctimas mortales, como lo anunció el mandatario. Puede leer: Grave atentado con carro bomba contra la Gobernación del Meta: confirman al menos 23 heridos

Hipótesis del atentado