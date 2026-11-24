Las autoridades adelantan la investigación por el ataque con carro bomba contra la Gobernación del Meta, en Villavicencio, ocurrido a las 9:15 de la noche del 23 de noviembre. El caso fue dado a conocer por el presidente Abelardo de la Espriella, quien anunció medidas estrictas contra los responsables.
“El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz. Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO (sic)”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
Posteriormente, se divulgaron videos en los que se observan los daños estructurales y más de 85 predios afectados, al igual que a los habitantes acompañados de la Policía Nacional, mientras buscaban respuestas.
En el momento hay 23 personas heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales. Los hospitales se encuentran en aislamiento para concentrar sus labores en la atención de los lesionados. No se reportan víctimas mortales, como lo anunció el mandatario.
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Hipótesis del atentado
Una de las primeras hipótesis apunta directamente a una retaliación por parte de alias Antonio Medina, cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias del bloque Amazonas, quien sería el responsable del atentado contra la Gobernación del Meta.
Se intenta establecer si este fue una respuesta de las disidencias de Iván Mordisco tras la operación militar realizada el fin de semana por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en la que se llevó a cabo un bombardeo en zona rural del municipio de Mapiripán, en el suroriente del Meta.
En la Operación Ninfa murieron cinco integrantes de las disidencias, entre ellos el cabecilla alias El Churco, jefe de la comisión armada estructura 44 de las disidencias.
Las autoridades también anunciaron una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de este atentado terrorista.
“A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Los haremos pagar: este atentado no quedará impune. Como lo hemos hecho frente a otras estructuras criminales, desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja”, escribió De la Espriella en un nuevo post de X.