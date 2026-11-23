El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, cuestionó este lunes el costo de la implementación del Acuerdo de Paz firmado en La Habana con las Farc, al que calificó de "bodrio" y sostuvo que diez años después, el país enfrenta un aumento de los cultivos de coca y de los integrantes de grupos armados.



En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario afirmó que durante la última década se han destinado $178,59 billones a la ejecución del acuerdo, de los cuales $109,34 billones corresponden al periodo 2023-2026.



“¡La falsa paz le ha salido muy cara a Colombia!”, escribió De la Espriella, quien se refirió a sus antiguos firmantes como “narcoterroristas de las Farc”.



Entre las cifras que presentó, el mandatario mencionó la existencia de más de 350.000 hectáreas sembradas con coca y de más de 28.000 integrantes de grupos armados. También señaló que los casos de reclutamiento de menores aumentaron de 130 en 2016 a 625 en 2024.



De la Espriella aseguró además que solo el 36,9% de los proyectos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) han sido terminados y que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha recibido $4,53 billones.



A juicio del mandatario, esos recursos podrían haberse utilizado para avanzar en la reparación integral de las víctimas y reducir el déficit fiscal que enfrenta el país. “La paz se mide en resultados, no en discursos ni en burocracia”, afirmó.

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El jefe de Estado también responsabilizó de la situación económica nacional a lo que describió como “el despilfarro de recursos públicos y los escándalos de corrupción durante el gobierno de Petro”, sin aportar en su mensaje detalles adicionales sobre esos señalamientos.



Finalmente, pidió establecer el destino de los recursos destinados a la implementación del acuerdo y determinar quiénes deben responder por eventuales irregularidades.



Las críticas de de la Espriella coinciden con los señalamientos hechos a su gobierno por el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, quien impulsó y concretó el acuerdo de paz de 2016.



Santos aseguró que "eso de pasearse por los cadáveres es quitarle dignidad al Jefe de Estado, que no debería hacer ese tipo de manifestaciones y además puede enviar una señal muy peligrosa y es que la forma de contabilizar o de medir el éxito de las operaciones en el número de cadáveres fue lo que produjo los falsos positivos".



La respuesta del Gobierno no se hizo esperar, mientras el ministro de Interior, Alejandro Ordóñez, aseguró que el expresidente carece de "autoridad moral" para aleccionar al país; su par de Justicia, Iván Cancino, sostuvo que "la dignidad de la presidencia no se defiende con discursos ni con premios internacionales, se defiende protegiendo a los colombianos, respetando la voluntad popular y haciendo cumplir la Constitución y las leyes".