El contralmirante Carlos Sardiello, comandante de las Fuerzas Navales del Comando Sur y de la Cuarta Flota, destacó el alcance regional de esta iniciativa y afirmó: “Promesa Continua refleja el compromiso duradero de los Estados Unidos con nuestros aliados y socios en todo el hemisferio occidental”.

¿Qué servicios ofrecerá el buque hospital USNS Comfort durante su visita?

Durante las escalas, los equipos estadounidenses trabajarán con profesionales de la salud de cada nación para ofrecer atención directa a los pacientes en clínicas comunitarias. También compartirán conocimientos técnicos orientados a mejorar la capacidad de respuesta de los servicios médicos ante emergencias sanitarias.

Lea aquí: Expulsan a 83 extranjeros de Colombia: 80 fueron trasladados a la frontera en Norte de Santander

La iniciativa busca fortalecer la preparación de los países participantes frente a desastres de salud pública y situaciones humanitarias. Para ello, las jornadas combinarán asistencia a la población, intercambio de experiencias y actividades de capacitación entre los equipos médicos.

La operación contará, además, con un componente veterinario del Ejército estadounidense, integrado por personal del 43.º Destacamento Médico de Apoyo de Servicios Veterinarios. Sus integrantes colaborarán con profesionales locales en actividades de educación sobre salud pública y atención animal en organizaciones veterinarias de los países anfitriones.

A estas labores se sumarán los Seabees del Batallón Móvil de Construcción Naval 133, quienes participarán en proyectos de ingeniería comunitaria definidos y liderados por las naciones que recibirán la misión. De esta manera, el despliegue incluirá acciones que van más allá de la asistencia médica.

¿Qué actividades realizará Estados Unidos durante la misión Promesa Continua 2027?

La programación también contempla seminarios y ejercicios de preparación ante desastres, dirigidos por especialistas de la Armada estadounidense junto con funcionarios civiles y representantes de las fuerzas militares de los países participantes. Estas actividades estarán enfocadas en mejorar los mecanismos de coordinación y los planes de respuesta ante emergencias.

El capitán de navío Daniel Reiher, comodoro del Escuadrón de Destructores 40 y comandante de Promesa Continua, señaló que cada escala se organiza con la participación de las embajadas estadounidenses y los socios militares para garantizar la prestación de servicios médicos. También resaltó la importancia del USNS Comfort como plataforma para fortalecer la logística, el mando y control y la capacidad de atención médica en operaciones de emergencia.

El componente cultural tendrá igualmente un espacio dentro de la misión. Bandas musicales vinculadas al Programa de Asociación Estatal, procedentes de las Guardias Nacionales de Misuri, Arkansas, Virginia Occidental y Carolina del Sur, participarán en actividades educativas en escuelas, encuentros con agrupaciones musicales locales y conciertos para las comunidades de los países anfitriones.

Promesa Continua 2027 será la edición número 17 de esta iniciativa en la región desde 2007 y la novena que contará con la participación del USNS Comfort. La misión busca consolidar alianzas existentes, promover nuevos vínculos de cooperación y desarrollar capacidades conjuntas entre Estados Unidos y sus países socios.

Tomado de El Universal.